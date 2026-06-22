Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Etkinlik İptal

MADRİD, 22 Haziran (Xinhua) -- İspanya'da FIFA Dünya Kupası ile ilgili bir etkinlik, ülkede son günlerde etkili olan aşırı yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle iptal edildi. Devam eden FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ABD, Meksika ve Kanada'da da benzer endişeler yaşanıyor.

İspanya ile Suudi Arabistan arasında pazar günü oynanan Dünya Kupası maçının kentteki Kolomb Meydanı'nda yayımlanması planlanmıştı, ancak Madrid Belediyesi aşırı sıcaklıklar nedeniyle etkinliği iptal etti.

Madrid ve İspanya'nın büyük bir kısmının pazar gününden itibaren dört günlük bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmininde bulunan İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı, Madrid için turuncu alarm yayımladı. Kentte maçın başladığı saat olan 18.00 itibarıyla sıcaklığın 39 santigrat dereceye ulaşacağı öngörüldü.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu karar, etkinliğe katılanların, görev alan personelin ve destek hizmetlerinde görev alanların sağlığını korumak amacıyla alınmıştır" denilerek, vatandaşlara maçı kapalı mekanlarda veya klimalı alanlarda izlemeleri tavsiye edildi.

Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen sıcak hava dalgası sırasında kentte sıcaklıkların 41 dereceye, kuzeydeki Bilbao kentinde ise 43 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu etkinliğin iptali, Dünya Kupası'nda aşırı hava koşullarının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini gösteriyor. Oyuncu, antrenör ve organizatörler, yüksek sıcaklıkların oyuncuların performansı ve seyircilerin güvenliği üzerindeki olası etkilerini tartışıyor.