Aşırı Sıcaklık Temmuz Ayını Vurdu

CENEVRE, 12 Ağustos (Xinhua) -- Dünya Meteoroloji Örgütü, dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak ikinci temmuz ayının yaşandığını duyurdu. Temmuz ayında Kuzey Yarımküre'nin büyük bölümünün aşırı sıcaklar, uzun süreli kuraklık ve orman yangınlarıyla, diğer bölgelerin ise şiddetli yağış ve sellerle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Örgüt salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin iklim izleme kurumu Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne atıfta bulunarak, temmuz ayındaki küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının, 1850-1900 sanayi öncesi dönemindeki tahmini sıcaklık ortalamasını 1,47 santigrat derece aştığını belirtti.

Açıklamada, Batı Avrupa'nın kayıtlara geçen en sıcak haziran-temmuz dönemini yaşadığı, aşırı sıcaklıkların ağustos ayında da etkisini sürdürdüğü ve bazı ülkelerin mayıs ayından bu yana dördüncü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Batı Avrupa'da uzun süre etkili olan aşırı sıcak hava dalgasının devam ettiğini ve mart-haziran döneminde yaygın şekilde gözlenen kuraklığın etkisini artırarak sürdürdüğünü bildirdi.

Fransa, İspanya, Almanya'nın bazı bölgeleri ve İngiltere ile daha doğudaki kesimlerde olağanüstü düşük yağış miktarı ve toprak nemi bildirildi. Örgüte göre sıcaklık, düşük toprak nemi ve kuraklık nedeniyle ekosistemler ile tarım büyük zarar gördü, nehir seviyeleri düştü, ulaşım ve enerji üretimi aksadı ve orman yangını riski arttı.

Açıklamada, temmuz ayında ayrıca hem yanan alan hem de emisyonlar açısından Batı Avrupa genelinde alışılmışın dışında orman yangınları görüldüğü ifade edildi.