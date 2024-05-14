Aşırı yağışla birlikte debisi artan dere köprüyü yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aşırı yağışla birlikte debisi artan dere köprüyü yıktı

Hatay'da aşırı yağışla birlikte debisi artan derenin üzerindeki köprü yıkıldı. Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay'da il genelinde Pazar günü başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşırı yağışla birlikte derelerin debilerinde artma meydana geldi. Samandağ ilçesi Batıayaz Mahallesi mevkiinden geçen Büyük Karaçay deresinin de yağışla birlikte debisi arttı. Yağışla birlikte artan debi dere üzerindeki köprüyü de yıktı. Yıkılan yol araç ve yaya trafiğine kapatılırken 5 köye ulaşım farklı güzergahlardan sağlanmaya başladı.

14.05.2024 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşırı yağışla birlikte debisi artan dere köprüyü yıktı

HATAY - Hatay'da aşırı yağışla birlikte debisi artan derenin üzerindeki köprü yıkıldı.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay'da il genelinde Pazar günü başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşırı yağışla birlikte derelrin debilerinde artma meydana geldi. Samandağ ilçesi Batıayaz Mahallesi mevkiinden geçen Büyük Karaçay deresinin de yağışla birlikte debisi arttı. Yağışla birlikte artan debi dere üzerindeki köprüyü de yıktı. Yıkılan yol araç ve yaya trafiğine kapatılırken 5 köye ulaşım farklı güzergahlardan sağlanmaya başladı.

Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Samandağ, Karaçay, Hatay, Ulaşım, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırı yağışla birlikte debisi artan dere köprüyü yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:50:53. #1.13#
SON DAKİKA: Aşırı yağışla birlikte debisi artan dere köprüyü yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement