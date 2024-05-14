Güncel

Aşırı yağışla birlikte debisi artan dere köprüyü yıktı

HATAY - Hatay'da aşırı yağışla birlikte debisi artan derenin üzerindeki köprü yıkıldı.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay'da il genelinde Pazar günü başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşırı yağışla birlikte derelrin debilerinde artma meydana geldi. Samandağ ilçesi Batıayaz Mahallesi mevkiinden geçen Büyük Karaçay deresinin de yağışla birlikte debisi arttı. Yağışla birlikte artan debi dere üzerindeki köprüyü de yıktı. Yıkılan yol araç ve yaya trafiğine kapatılırken 5 köye ulaşım farklı güzergahlardan sağlanmaya başladı.