Asırlık Gece dizisinin köprü çekimleri tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da yaptığı hain darbe girişimini konu alan, "Asırlık Gece" dizisinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çekimleri sona erdi.

Köprüde kurulan sette, 10 yıl önce yaşanan darbe girişimini konu alan dizinin çekimleri için köprüye getirilen tanklar, askeri araçlar ve askeri birliklerle halkın hain plana karşı verdiği kahramanlık mücadelesi anlatıldı.

Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece" adlı kitabından uyarlanan dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, gazetecilere, çekimlerde her ayrıntının dikkate alındığını, ekibin zaman zaman duygulanarak gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Tüm ekip olarak sorumluluklarının bilincinde olduğunu ifade eden Özekin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan çekimlerin tamamlandığını ve kamuoyundan büyük destek aldıklarını ifade etti.

Dizi çekimlerine ilişkin, "Hakikate sadık kalarak o duyguları yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Özekin, şöyle konuştu:

"Bütün bir projede ve bu bölüm de dahil olmak üzere her anında sorumluluğumuzun çok büyük olduğunun farkındaydık. Hakikate sadık kalmak, tarihe bu konunun izini bırakmak ve şimdiye kadar 15 Temmuz'u yaşamamış, görmemiş, çok fazla bilgisi olmayan gençlere hakikati anlatmak istedik. O gecelerin şahitlerine de kinlerini diri tutmalarını, öfkelerini diri tutmalarını, vatan haini karşı motivasyonlarını diri tutmalarını sağlamak üzere yola çıkmıştık. Zor bir iş olduğunun farkındaydık."

"Anadolu Ajansının arşivlerinden de yararlandık"

Özekin, dizinin çekimlerinde, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, destek veren herkese teşekkür etti.

Hain darbe gecesi yaşananların daha iyi anlatılması adına Anadolu Ajansının arşivlerinden de yararlandıklarını hatırlatan Özekin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatılıp bir dizi için kullanılması çok alışık olunan bir şey değil. Buna izin veren, dizinin çekimlerinde emeği ve desteği olan herkese verdikleri katkılar için teşekkür ediyoruz. O günleri yaşayanlar yeniden adeta o günlerin heyecanını yaşadı. İzleyici hem öfkeyi hem duyguyu hem hüznü hepsini çok yoğun hissetti ki bize sürekli bununla alakalı geri dönüşler oluyor. Bizim bütün şehitlerimiz birbirinden kıymetli. Her şehidimiz için biz çok duygulandık. Çok hüzünlendik. Özellikle bu köprü bölümünde ve köprü bölümünün içinde olan Çengelköy kısmında. Bizlere sosyal medyada çok olumlu dönüşler var. İnşallah bir daha o günleri yaşamayız."

"Bugün çekilen dizide her bölümü büyük bir duyguyla izledim"

Dizi çekimlerini yakından takip eden ve zaman zaman bilgisine başvurulan "Asırlık Gece" adlı kitabın yazarı Doç. Dr. Hüseyin Aydın da 15 Temmuz'un tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Kitapta yazılanların ve o gece yaşanılanların bugün diziye yansımasının bire bir örtüştüğünü belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Hakikaten çok büyük acılar yaşadığımız, büyük dramlar yaşadığımız ama emsalsiz bir direniş, bir kahramanlık destanı yazdığımız bir gece. Tabii darbe davalarının avukatı olarak takip ettim. Birçok bilgiye, belgeye, bu vesileyle vakıf oldum. Dolayısıyla adil bir hafızanın oluşması için mahkeme kararlarına ve mahkeme dosyalarına yansıyan deliller ışığında bir kitap yazılması gerektiğini gördüm. Bu gerekli hareketle bunu millete bir borç olarak düşünerek kitabı yazmaya başladım. Bugün çekilen dizide ise her bölümü büyük bir duyguyla izledim."