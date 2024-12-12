Aşkale\'de Soğuk Hava ve Görsel Şölen

Güncel

Erzurum'da soğuk hava etkili oluyor

Aşkale'de kırağı tutan ağaçlar görsel şölen oluşturdu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde son bir haftadan beri etkisini gösteren soğuk hava etkisini daha fazla göstermeye devam ediyor.

Aşkale'de 7 gündür süren soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Soğuk havanın gündüzleri etkisini kısmen azaltsa da sisli hava geceleri sertleşerek termometreler eksi 25 dereceye kadar düşüyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşen ilçede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı. Soğuktan kırağı tutan ağaçlar görsel şölen oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine branda, battaniye gibi örttüler ile kapattı.

Aşkale'de soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kartpostallık kırağılar meydana geldi, binaların çatılarındaysa devasa buz sarkıtları görüldü.