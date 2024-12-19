Asker Uğurlama Konvoyuna Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Asker Uğurlama Konvoyuna Cezalar Kesildi

Esenler'de asker uğurlama konvoyu yüzünden 4 sürücüye toplam 19 bin 572 lira ceza verildi.

19.12.2024 12:16
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Esenler'de, asker uğurlama konvoyu yapıp tüneldeki trafik akışını engelledikleri belirlenen 4 sürücüye toplam 19 bin 572 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi Dörtyol Tüneli'nde asker uğurlama konvoyuna ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araçların plaka bilgilerinden kimliklerini belirledikleri U.D, A.M, M.Y. ile D.V.B'yi yakaladı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 19 bin 572 lira para cezası kesildi.

Ayrıca A.M. ve D.V.B'nin sürücü belgeleri de belirlenen ceza puanı sınırını aştıkları için geçici süreyle iptal edildi.

Esenler Polis Merkez Amirliğine getirilen 4 sürücü hakkında "cebir veya tehdit kullanarak veya hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelledikleri" ve "aracı hareket halindeyken durdurdukları" gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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