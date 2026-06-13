Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı - Son Dakika
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Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı

Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
13.06.2026 12:45
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Diyarbakır'da 2020'deki cinayetle ilgili 7 şüpheli tutuklandı, JASAT araştırmasını tamamladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020'de Askeri Balta'nın öldürülmesi olayının Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucunda aydınlatıldığını, 7 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 18 Eylül 2020 tarihinde Askeri Balta'nın ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili JASAT ekiplerince çalışma yapıldı. Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde oluşturulan özel çalışma grubu, dosyadaki tüm ifade tutanakları, otopsi ve kriminal inceleme raporlarını yeniden analiz etti. Yaklaşık 7 aylık planlı faaliyetin ardından; ifadesine başvurulan bazı kişilerin beyanlarında tutarsızlık ve çelişkiler tespit edildi. Cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Haziran'da düzenlenen operasyonda Askeri Balta'nın akrabaları ve köylüsü olan 18 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Dicle Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla adliyeye sevk edilen V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. isimli şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, JASAT, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı - Son Dakika

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