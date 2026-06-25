Askeri Sağlık Sistemi Milli Güvenlik Zorunluluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Askeri Sağlık Sistemi Milli Güvenlik Zorunluluğu

25.06.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Tümamiral Bağcıoğlu, askeri sağlık sisteminin kurulmasının milli güvenlik açısından zorunlu olduğunu vurguladı.

(ANKARA)- CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, NATO'ya üye 32 devletten yalnızca Türkiye ve İzlanda'da askeri sağlık sistemi bulunmadığını belirterek, "Askeri sağlık sisteminin yeniden tesisi bir tercih değil, milli güvenlik zorunluluğudur" dedi.

CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan 32 üye devletin katılacağı NATO Zirvesi'yle ilgili sosyel medya hebasından açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde Ankara'da 32 üye devletin katılımı ile NATO Zirvesi yapılacak. Türkiye açısından son derece üzüntü verici durum ise bu 32 devletten sadece Türkiye ve İzlanda'da askeri sağlık sisteminin olmayışıdır."

Ukrayna - Rusya Federasyonu Savaşı, modern savaşlarda askeri sağlık sisteminin en az silah sistemleri kadar kritik bir kuvvet çarpanı olduğunu somut biçimde ortaya koymuştur. Hastanelerin hedef alındığı, tahliye hatlarının kesintiye uğradığı ve yoğun İHA-füze tehdidi altında yürütülen harekatlarda Ukrayna; cephe hattına tam kan ve plazma ulaştırmış, ileri sıhhi müdahale ve hasar kontrol resüsitasyonunu ön hatta uygulamış, seyyar cerrahi unsurlar oluşturmuş, uzun süreli yaralı bakımını geliştirmiş ve zırhlı araçlar ile demir yolu dahil alternatif tıbbi tahliye sistemleri kurmuştur. Bu başarılar savaş başladıktan sonra oluşturulmuş geçici çözümler değil, eğitimli askeri sağlık personeli, asker hastaneleri, harekat odaklı sağlık teşkilatı, güçlü tıbbi lojistik ve etkin komuta-kontrol sistemi üzerine inşa edilmiştir. Ukrayna'nın tecrübesi, savaş zamanı sağlık hizmetlerinin sivil sağlık sistemiyle ikame edilemeyeceğini açıkça göstermektedir.

Türkiye açısından çıkarılması gereken ders nettir. Askeri Sağlık Sisteminin yeniden tesisi bir tercih değil, milli güvenlik zorunluluğudur.

Askeri sağlık sistemi yalnızca yaralı tedavi eden bir yapı değildir; muharebe gücünü koruyan, personelin yeniden göreve dönmesini sağlayan ve ordunun savaşma azmini sürdüren stratejik bir kuvvet unsurudur."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askeri Sağlık Sistemi Milli Güvenlik Zorunluluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi
İspanya’da ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı yoluyla el konuldu İspanya'da ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı yoluyla el konuldu
Kırkpınar’a tam 2 ton zeytinyağı getirildi Kırkpınar'a tam 2 ton zeytinyağı getirildi

18:22
Varşova’da hafif uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Varşova'da hafif uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
17:44
150 yıllık marka tarihe karıştı Raflardan sessizce çekildi
150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 18:46:39. #7.13#
SON DAKİKA: Askeri Sağlık Sistemi Milli Güvenlik Zorunluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.