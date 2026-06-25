Askeri Sağlık Sistemi Milli Güvenlik Zorunluluğu

(ANKARA)- CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, NATO'ya üye 32 devletten yalnızca Türkiye ve İzlanda'da askeri sağlık sistemi bulunmadığını belirterek, "Askeri sağlık sisteminin yeniden tesisi bir tercih değil, milli güvenlik zorunluluğudur" dedi.

CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan 32 üye devletin katılacağı NATO Zirvesi'yle ilgili sosyel medya hebasından açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde Ankara'da 32 üye devletin katılımı ile NATO Zirvesi yapılacak. Türkiye açısından son derece üzüntü verici durum ise bu 32 devletten sadece Türkiye ve İzlanda'da askeri sağlık sisteminin olmayışıdır."

Ukrayna - Rusya Federasyonu Savaşı, modern savaşlarda askeri sağlık sisteminin en az silah sistemleri kadar kritik bir kuvvet çarpanı olduğunu somut biçimde ortaya koymuştur. Hastanelerin hedef alındığı, tahliye hatlarının kesintiye uğradığı ve yoğun İHA-füze tehdidi altında yürütülen harekatlarda Ukrayna; cephe hattına tam kan ve plazma ulaştırmış, ileri sıhhi müdahale ve hasar kontrol resüsitasyonunu ön hatta uygulamış, seyyar cerrahi unsurlar oluşturmuş, uzun süreli yaralı bakımını geliştirmiş ve zırhlı araçlar ile demir yolu dahil alternatif tıbbi tahliye sistemleri kurmuştur. Bu başarılar savaş başladıktan sonra oluşturulmuş geçici çözümler değil, eğitimli askeri sağlık personeli, asker hastaneleri, harekat odaklı sağlık teşkilatı, güçlü tıbbi lojistik ve etkin komuta-kontrol sistemi üzerine inşa edilmiştir. Ukrayna'nın tecrübesi, savaş zamanı sağlık hizmetlerinin sivil sağlık sistemiyle ikame edilemeyeceğini açıkça göstermektedir.

Türkiye açısından çıkarılması gereken ders nettir. Askeri Sağlık Sisteminin yeniden tesisi bir tercih değil, milli güvenlik zorunluluğudur.

Askeri sağlık sistemi yalnızca yaralı tedavi eden bir yapı değildir; muharebe gücünü koruyan, personelin yeniden göreve dönmesini sağlayan ve ordunun savaşma azmini sürdüren stratejik bir kuvvet unsurudur."