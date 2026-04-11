Askeri Uçağa Baltalı Saldırı

11.04.2026 21:10
İrlanda'da bir kişi, park halindeki C-130 uçağına baltayla zarar verdi, operasyonlar durdu.

İrlanda'nın Shannon Havalimanı'nda park halinde bulunan Amerikan askeri uçağına tırmanan bir kişi, uçağın gövdesine ve kanadına baltayla zarar verdi.

İrlanda medyasında yer alan habere göre ABD'nin Kansas eyaletinden kalkıp önce Kanada'ya uğrayan C-130 Hercules tipi Amerikan askeri nakliye uçağı dün İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanının tellerini aşarak uçağın park halinde bulunduğu alana giden bir şahıs, uçağa çıkarak elindeki baltayla gövdeye ve kanada zarar verdi.

Havalimanındaki operasyonların yaklaşık yarım saat durmasına sebep olan olaya silahlı polisler müdahale etti.

İrlanda Polisinin (Garda) yaptığı açıklamada uçağa baltayla zarar veren şahsın 40'lı yaşlarda bir erkek olduğu belirtildi.

Şahsın gözaltında tutulduğu, olaya ilişkin incelemenin sürdüğü aktarılan açıklamada, uçakta maddi zarar bulunduğu ifade edildi.

Yerel medyaya konuşan havalimanı yetkilileri, zararın büyük olduğunu bildirdi.

Shannon Havalimanı'na inen Amerikan askeri uçakları, geçen yıl kasım ve mayıs aylarında 3 farklı olayda hedef olmuştu.

Kaynak: AA

