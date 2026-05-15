Askerler Tatbikat Tecrübelerini Paylaştı

ASKERLER, TATBİKATA İLİŞKİN TECRÜBELERİNİ ANLATTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı Efes 2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda Sızma Harekatı Eğitimi'nden görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Tatbikatta görev yapan dost ve müttefik ülke askerleri, tatbikata ilişkin tecrübelerini anlattı. Askerler, program için Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederek, tatbikatın katılımcı ülkeler arasında birlikte çalışılabilirliği güçlendirdiğini ifade etti.

