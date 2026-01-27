Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Filosunu 13 Yeni Araçla Güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Filosunu 13 Yeni Araçla Güçlendirdi

27.01.2026 11:48  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), içme suyu ve altyapı çalışmalarını hızlandırmak için filosuna 13 yeni iş makinesi ekledi. Böylece toplam araç sayısı 180'e çıkarak, hizmet kapasitesi önemli ölçüde arttı.

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarını daha hızlı ve etkin şekilde yürütmek amacıyla filosuna 13 yeni iş makinesi ekledi.

ASKİ, araç ve iş makinesi filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2020–2025 yılları arasında toplam 167 yeni iş makinesi ve araç envantere kazandırıldı. Son olarak alınan 13 yeni iş makinesiyle birlikte ASKİ'nin araç filosundaki toplam sayı 180'e ulaştı. Böylece sahadaki hizmet kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

Kiralama yerine tasarruf odaklı yatırım

Satın alımlarla birlikte, dışa bağımlı kiralama yöntemleri yerine kurumun kendi imkanlarıyla hizmet üretmesi sağlandı. Yüksek kiralama bedellerinden kaçınılarak önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, kamu kaynaklarının daha planlı ve verimli kullanılması hedeflendi. Sağlanan tasarruflar ise doğrudan halka sunulan hizmetlere dönüştürüldü. Güçlenen araç ve iş makinesi filosu ile çalışmalar daha kısa sürede tamamlanıyor, sahada anlık müdahale kabiliyeti artıyor. ASKİ, kendi ekipmanlarıyla hizmet üreten güçlü yapısıyla hem mali disiplini koruyor hem de kamu yararını esas alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Filosunu 13 Yeni Araçla Güçlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:11:30. #7.11#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Filosunu 13 Yeni Araçla Güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.