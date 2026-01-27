Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Filosunu 13 Yeni Araçla Güçlendirdi

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarını daha hızlı ve etkin şekilde yürütmek amacıyla filosuna 13 yeni iş makinesi ekledi.

ASKİ, araç ve iş makinesi filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2020–2025 yılları arasında toplam 167 yeni iş makinesi ve araç envantere kazandırıldı. Son olarak alınan 13 yeni iş makinesiyle birlikte ASKİ'nin araç filosundaki toplam sayı 180'e ulaştı. Böylece sahadaki hizmet kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

Kiralama yerine tasarruf odaklı yatırım

Satın alımlarla birlikte, dışa bağımlı kiralama yöntemleri yerine kurumun kendi imkanlarıyla hizmet üretmesi sağlandı. Yüksek kiralama bedellerinden kaçınılarak önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, kamu kaynaklarının daha planlı ve verimli kullanılması hedeflendi. Sağlanan tasarruflar ise doğrudan halka sunulan hizmetlere dönüştürüldü. Güçlenen araç ve iş makinesi filosu ile çalışmalar daha kısa sürede tamamlanıyor, sahada anlık müdahale kabiliyeti artıyor. ASKİ, kendi ekipmanlarıyla hizmet üreten güçlü yapısıyla hem mali disiplini koruyor hem de kamu yararını esas alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor.