Aslıhan Çiçek'in Ölümü Davası Devam Ediyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otoyol kenarında yarı baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Burak K. ile Cem A, Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar ve annesi Remziye Çiçek katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanının, iki sanık hakkında yeni dava açıldığını belirtmesinin ardından kimlik tespitleri yapıldı.

Savunma yapan Cem A, Çiçek ile dışarda buluştuktan sonra kendi evine geçtiklerini, bir süre vakit geçirdikten sonra maktulün evinden ayrıldığını söyledi.

Maktulle birlikte uyuşturucu kullanmadıklarını öne süren Cem A, suçlamaları kabul etmedi.

Söz verilen maktulün babası Çiçek, sanığın doğru söylemediğini belirterek, "Aslıhan'ın üstü başı perişan halde kaçtığı video var. Önceki ifadelerinde 'uyuşturucu kullandık' demişti. Şimdi kullanmadık diyor. Yalan söylüyor." ifadelerini kullandı. Annesi Remziye Çiçek de sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu belirtti.

Diğer sanık Burak K. ise Çiçek'i olay yerinde gördükten sonra bölgede 7 dakika kaldığını öne sürerek, bu süre zarfında suçu işleyecek zamanın olmadığını düşündüğünü öne sürdü.

Burak K, "Rahmetli beni öldürecekler" dedi. O sırada ağzından Cem ya da Cenk kelimesi çıktı, tam hatırlamıyorum. Maktulü orta şeritte gördüm, onu bariyerlere kadar tutup taşıdım. Üzerimde kan olmasının sebebi ise maktule yardım ettiğimden dolayıdır." dedi.

Sanıkların ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi. Celsede sanık Cem A'nın eski kız arkadaşı L.K, geçmişte verdiği ifadeleri değiştirmek istediğini söyledi. Duruşmada tarafların ve heyetin çağrılmamasına rağmen tanıklık yapan, önceki ifadelerini baskı ve tehdit altında verdiğini iddia eden L.K, "Biz Cem ile evlilik yolundaydık. Böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Benim verdiğim ifadeler yüzünden Cem bu hale gelmiş. Beni zorla avukatın ofisine götürdüler." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sundu.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına, dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesine ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Aslıhan Sinem Çiçek (19), 26 Temmuz 2022'de Kuzey Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri civarında baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Olay yeri yakınında motosikleti bulunan ve polislerce gözaltına alınan Burak K'nın üzerinde genç kızın cep telefonu çıkmıştı. Çiçek'in en son Cem A. ile görüştüğü belirlenmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kovuşturma aşamasında elde edilen yeni delillerin dikkate alınmasıyla geçen yıl kasım ayında ek iddianame hazırlanmış, tutuklu sanıklar Burak K. hakkında "nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs"ten 15 yıla, Cem A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.