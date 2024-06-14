Aspendos'ta THM Korosu Halk Konseri - Son Dakika
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Aspendos'ta THM Korosu Halk Konseri

Serik Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Aspendos Antik Tiyatrosunda düzenlenen halk konserinde, öğretmenlerden oluşan saz ekibi ve THM Korosu sevilen türküleri seslendirdi. İlçe Kaymakamı Cemal Şahin, konser sonunda emeği geçenlere teşekkür etti ve Aspendos Antik Tiyatrosunda böyle bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu dile getirdi.

14.06.2024 12:04
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Aspendos'ta THM Korosu halk konseri düzenlendi.

Serik Kaymakamlığınca İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Aspendos Antik Tiyatrosunda halka açık düzenlenen halk konserinin şefliğini İsmail Tunç yaptı.

Çoğunluğu öğretmenlerden oluşan saz ekibi ve THM Korosu, Antalya, Isparta, Muğla, Burdur, Denizli, Manisa, Azerbaycan ve Kerkük yöresinden sevilen türküleri seslendirdi.

İki saat süren konseri İlçe Kaymakamı Cemal Şahin, kurum müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi. Konserde halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Kaymakam Şahin, emeği geçen Türk Halk Müziği korosu, saz ekibi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Serik olarak hep birlikte olduklarını belirten Şahin, "Ekibimiz sizlere bu geceyi yaşatmak için çok emek sarf etti. Sizler burada Aspendos Antik Tiyatrosunu doldurdunuz. Böyle bir atmosferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aspendos Antik Tiyatrosunda böyle bir ilki gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Konser sonunda Kaymakam Şahin orkestra şefi, sunucu ve koroda bulunanlara çiçek verdi.

Kaynak: AA

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