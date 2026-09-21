Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'a yönelik söylemlerin hedefini Kürt halkı olarak açıkladı - Son Dakika
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Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'a yönelik söylemlerin hedefini Kürt halkı olarak açıkladı

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Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan\'a yönelik söylemlerin hedefini Kürt halkı olarak açıkladı
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Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'a dönük manipülatif ve kışkırtıcı söylemleri reddettiğini açıkladı. Büro, bu kampanyanın asıl hedefinin Kürt halkı olduğunu ve İmralı'daki konutun kışkırtma malzemesine dönüştürüldüğünü savundu.

(ANKARA) - Asrın Hukuk Bürosu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çeşitli çevrelerce dile getirilen söylemlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Öcalan üzerinden yürütülen olumsuz algı kampanyasının asıl hedefinin Kürt halkı olduğu açıktır" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Öcalan'ın kişilik haklarını ihlal eden, Kürt halkını rencide eden, ırkçı bakışın yansıması olan girişimlerin reddedildiği belirtildi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Öcalan'a yönelik bir süredir çeşitli çevrelerce "manipülatif ve kışkırtıcı söylemlerin" dolaşıma sokulduğu ifade edilerek, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Kürt sorununun tarihsel ve siyasal ağırlığını örtbas etmeye, yürütülen süreci kendi ucuz magazin gündemlerine indirgeyerek esas bağlamından koparmaya çalışan bu zihniyetin ahlaki sınırlarının bulunmadığının farkındayız. Bu söylemler, toplumun huzur ve demokrasi arayışlarını sekteye uğratmaya yönelik bir tutumun; çatışma ve şiddetin son bulmasından duyulan rahatsızlığın dışavurumudur."

"KAN BEZİRGANLIĞININ EN AÇIK YANSIMASI"

Açıklamada, "Çatışmanın sona ermesinden en fazla rahatsızlık duyanlar, geçmişte onun insani, ekonomik ve toplumsal bedelini ödeyenler değildir. 'Sıvasız evler' üzerinden hamaset üretirken kendi konfor alanlarından taviz vermeyenlerin, o evlerde yaşayan insanların yeniden bedel ödemelerini beklemesi, kan bezirganlığının en açık yansımasıdır" denildi.

İMRALI'DAKİ "KONUT" TARTIŞMASI

Açıklamada, bir diğer "manipülasyon alanının" İmralı'daki "konut" üzerinden yürütülen tartışma olduğu belirtilerek "Çatışma ve çözüm süreçlerinin doğurduğu bir ihtiyaç doğrultusunda, dünyadaki benzer örneklerin dahi gerisinde bir biçimde oluşturulan, sürecin siyasi ve hukuki çalışmalarının ilerleyebilmesi bakımından gerekliliği bulunan bu yapının, bağlamından koparılarak bir kışkırtma malzemesine dönüştürülmesi aynı yaklaşımın devamıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Şüphesiz, yüzyıldır Kürde dair oluşturulan inkar, 50 yıldır devlet eliyle inşa edilen Öcalan algısı ve 27 yıldır uygulanan İmralı rejimi, bu odaklara pervasızlaşma lüksünü vermiştir. Kürt meselesini inkar ve şiddet rejimi içinde çözmeye çalışan politik güçler, günümüze kadar Sayın Öcalan üzerinden Kürt halkının hak mücadelesine saldırmayı, nefret söylemini onun üzerinden dolaşıma sokmayı bir yöntem olarak benimsemişlerdir" denildi.

Açıklamanın devamında, Öcalan'ın geniş bir coğrafyaya dağılmış Kürt toplumu içinde "temsil gücü, güvenilirliği ve desteği en yüksek şahsiyet olduğu"nun tarafsız herkesçe kabul edildiği ileri sürülerek, "Bu nedenle Öcalan şahsında yürütülen olumsuz algı kampanyasının asıl hedefinin Kürt halkı olduğu açıktır" denildi.

"STATÜ TARTIŞMASI ÖNEMLİ VE DEĞERLİDİR"

Açıklamada, "Statü tartışması önemli ve değerlidir. Kendini ifade etme ve savunma imkanları bu denli yok sayılmış Sayın Öcalan'ın barış yolunu gösterebilmesinin imkanları yaratılmalıdır. Statü talebi, toplumun bilmesi gereken her şeyin doğrudan muhatabı tarafından, ilk elden ve şeffaflıkla ortaya konulabilmesinin imkanlarının yaratılması ihtiyacıdır" ifadeleri kullanıldı.

"HUKUKİ GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞMESİ GEREKMEKTEDİR"

Açıklamada, "Kürtlerle ilgili ırkçı ve nefret söylemleri yargı uygulamasında nasıl çoğunlukla göz ardı edildiyse, Sayın Öcalan'a yönelik bu yönlü söylemler de bugüne kadar yargının kapsam alanı dışında tutulmuş, siyasal ve kamusal alanlarda cesaretlenmesinin önü açılmıştır. Türkiye'nin keyfi ve otoriter hukuk uygulamalarından kurtulması için öncelikle hukuki geçmişiyle yüzleşmesi gerekmektedir" denildi.

"YÜZYILIN ALGILARI YIKILMAKTADIR"

Açıklamada, "Yüzyılın algıları yıkılmaktadır. Demokratik bir cumhuriyet ve demokratik bir toplum çalışması, bütün farklılıkların özgür ve eşit temelde bir arada yaşayabileceği bir ülkenin imkanını vaat etmektedir. Haramilerin saltanatı sarsılmakta, bugün tanık olduğumuz feveran tam olarak bundan kaynaklanmaktadır. Savunulamaz kılınmaya çalışılan Sayın Öcalan'ın hukukunu da Kürdün hukukunu da tüm ezilenlerin hukukunu da her şart altında savunacağımızın bilinmesini isteriz" diye kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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