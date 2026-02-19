Asrın İnşa Seferberliği Filmi Paylaşıldı - Son Dakika
Asrın İnşa Seferberliği Filmi Paylaşıldı

19.02.2026 15:02
Bakan Kurum, deprem sonrası inşaat başarısını konu alan filmi tanıttı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği'nin konu edildiği "Bu Başarı Türkiye'nin" filmini paylaşarak, "Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden kurulan şehirler, yeniden başlayan hayatlar ve o anlara eşlik eden çok tanıdık yüzler… Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Asrın İnşa Seferberliği Filmi Paylaşıldı

Asrın İnşa Seferberliği Filmi Paylaşıldı
