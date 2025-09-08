FETÖ operasyonunda ASSAN'ın patronu ve genel müdürü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FETÖ operasyonunda ASSAN'ın patronu ve genel müdürü tutuklandı

FETÖ operasyonunda ASSAN\'ın patronu ve genel müdürü tutuklandı
08.09.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddialarıyla savunma sanayii şirketi ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı.

ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ASSAN GROUP'A FETÖ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan halen ASSAN Group içerisinde çalışma kaydı olan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı ve eski albay ile eski ASSAN Group çalışanı 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

PATRON VE ŞİRKETİN MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden eski albay ve eski MKE çalışanı tutuklanmaları, eski ASSAN Group çalışanı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, talep doğrultusunda 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin de yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, "ASSAN Group" ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ'yle irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Öner ile Okumuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış, "ASSAN Group" altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Sulh ceza hakimliğince, şüpheli Öner FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından, Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 31 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, istanbul, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ operasyonunda ASSAN'ın patronu ve genel müdürü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı
A Milli Takım’da İspanya maçı öncesi sakatlık A Milli Takım'da İspanya maçı öncesi sakatlık
Balıkesir Sındırgı’da 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
Yeşilçam’ın ’sarışın güzeli’ Hale Soygazi’nin son hali şaşırtıyor Yeşilçam'ın 'sarışın güzeli' Hale Soygazi'nin son hali şaşırtıyor
Tartışma kavga dönüştü Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı Tartışma kavga dönüştü! Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
Gaziantep FK, Beşiktaş’tan stoper Tayyip Talha Sanuç’u kiraladı Gaziantep FK, Beşiktaş'tan stoper Tayyip Talha Sanuç'u kiraladı

18:12
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye’de Yeni takımı çok şaşırttı
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı
16:48
77 yaşında hayatını kaybeden Anta Toros’a gözyaşlarıyla veda
77 yaşında hayatını kaybeden Anta Toros'a gözyaşlarıyla veda
16:40
CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
16:20
Küçük kızın kahreden sonu Okulun ilk gününde hayatını kaybetti
Küçük kızın kahreden sonu! Okulun ilk gününde hayatını kaybetti
15:58
Özel’in yardımcısından Gürsel Tekin’e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi
Özel'in yardımcısından Gürsel Tekin'e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi?
15:34
2 polisin şehit olduğu karakol saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
2 polisin şehit olduğu karakol saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2025 18:34:43. #7.11#
SON DAKİKA: FETÖ operasyonunda ASSAN'ın patronu ve genel müdürü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.