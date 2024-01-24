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Astana'da başlayan Suriye görüşmeleri 21. kez gerçekleşiyor - Son Dakika
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Astana'da başlayan Suriye görüşmeleri 21. kez gerçekleşiyor

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye görüşmeleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet temsil ediyor. Rusya ve İran'dan da heyetlerin katıldığı görüşmelerde, Suriye'deki bölgesel durumun değişimi, çözüm çabaları, insani durum ve Suriye'nin yeniden inşası gibi konular ele alınıyor.

Astana\'da başlayan Suriye görüşmeleri 21. kez gerçekleşiyor
24.01.2024 - 10:59,
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Suriye krizine çözüm amaçlı Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye görüşmelerinin 21'incisi Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Astana'daki bir otelde sabah saatlerinde başlayan görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Görüşmelere, Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, İran'dan ise Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Kıdemli Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Şam yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Najat Rochdi'nin de katıldığı görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de bulunuyor.

Türk heyeti, Kazakistan'ın başkentinde 21'inci kez düzenlenen görüşmeler kapsamındaki ilk ikili toplantılarını Rusya ve BM heyetleriyle yaptı.

İki gün sürecek toplantılarda heyetler, Suriye çevresindeki bölgesel durumun değişimi, Suriye'de kapsamlı bir çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriye'nin yeniden inşasını kolaylaştırmak için uluslararası toplumun seferber edilmesi gibi konuları müzakere ediyor.

Bunun yanı sıra Suriye'deki terörle mücadele, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artıcı önlemler masaya yatırılıyor.

Kaynak: AA
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Kazakistan, Türkiye, Suriye, Rusya, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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