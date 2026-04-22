Astana'da Türk Standı İlgi Görüyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Astana Avrasya Kitap Fuarı'nda, Türkiye Ulusal Standı'nda Anadolu Ajansı (AA) yayınları da okurlara sunuluyor.

Orta Asya'nın en büyük kitap etkinliklerinden olan fuar, Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarda bu yıl Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Çin, İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra Türkiye de ulusal standıyla yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilk kez Astana Avrasya Kitap Fuarı'na katılan Türkiye'nin standı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Stantta, Bakanlık yayınları, TEDA projesi kapsamında farklı dillere çevrilen eserler ile klasik ve çağdaş Türk edebiyatından seçkilerin yer aldığı yaklaşık 1000 kitap sergileniyor. Ayrıca AA'nın farklı dönemlerde yayımladığı eserler de okurların beğenisine sunuluyor.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da standı ziyaret ederek AA yayınlarını inceledi.

Kapucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu yıl söz konusu fuara ilk kez milli katılım sağladığını belirterek, etkinliğin kültürel açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türk yayınevlerinin Kazakistan'daki yayınevleriyle işbirliği içinde özellikle çocuklara yönelik eserler ürettiğini kaydeden Kapucu "Ortak kültürümüzün kitaplara yansıması hem Türkiye'de hem Kazakistan'da büyük ilgi görecektir." dedi.

Etkinliğin iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirdiğini vurgulayan Kapucu, "Anadolu Ajansının arşivinden yayımlanan birçok eseri de bu vesileyle görme imkanı bulduk." ifadesini kullandı.

Kapucu, bu tür organizasyonların dil ve kültür birliğine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Kazakistan'daki Avrasya Milli Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi öğrencisi Asem Janatova da Türkiye standını ziyaret ettiğini belirterek, özellikle AA yayınlarının dikkatini çektiğini söyledi.

Janatova, "Gazetecilik öğrencisi olarak en çok Anadolu Ajansının yayınlarını merak ettim. Fotoğraf gazeteciliği alanında örnek olabilecek önemli eserler var. Gazze'deki durumu açık ve etkileyici şekilde yansıtan kitaplar beni çok etkiledi." diye konuştu.

Türkiye'den 8 yayınevinin katıldığı fuarda, yayınevi, matbaacılık ve akademik yayıncılık alanında faaliyet gösteren 80'den fazla kurum yer alıyor.

26 Nisan'a kadar açık olacak fuarda, yeni kitap tanıtımları, yazar buluşmaları, imza günleri ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenleniyor.