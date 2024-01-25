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Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde terörle mücadele vurgulandı - Son Dakika
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Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde terörle mücadele vurgulandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde gerçekleştirilen 21. Astana formatındaki Suriye görüşmelerinde terörle mücadelede ortak kararlılığın vurgulandığını belirtti. Yıldız, ayrıca Suriye krizinin siyasi süreçle çözülmesi için Anayasa Komitesinin çalışmalarının başlatılmasını ve insani yardımların kesilmemesini önerdi. Astana formatındaki liderler zirvesinin bu yıl içinde yapılması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Astana\'da yapılan Suriye görüşmelerinde terörle mücadele vurgulandı
25.01.2024 - 15:17,  Güncelleme: 15:18
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki 21. Suriye görüşmelerine ilişkin, "Terörle mücadelede ortak kararlılık vurgulandı." dedi.

Türkiye'yi temsil eden Yıldız, Kazakistan'ın ev sahipliğinde dün başlayan ve bugün genel oturumla sona eren Suriye konulu 21. Astana görüşmelerini gazetecilere değerlendirdi.

Görüşmelerin asıl amacının Suriye krizi çözümünde siyasi süreci ilerletmek olduğunu belirten Yıldız, "Türk tarafı olarak artık Anayasa Komitesinin çalışmalarının başlatılmasını ve hızlandırılmasını önerdik çünkü çözüm neticede bir siyasi süreçle olacak. Bunun da temel ayarının kabul edilebilir, çağdaş, adil bir temsili yansıtan, insan haklarına dayalı anayasa olması lazım ki Suriye'deki kriz bir daha tekrarlanmasın." ifadelerini kullandı.

Yıldız, bu konuda Astana garantörlerinin müttefik olduklarına işaret ederek, "Yer konusunda anlaşıldığında bu komitenin çalışmaları başlayacak." dedi.

Heyetler arasındaki iki gün süren ikili ve üçlü toplantılarda İsrail'in Filistin'e ve komşu ülkelere saldırılarının Suriye sahasına olası yansımalarından duyulan endişeyi dile getirdiklerini aktaran Yıldız, "İsrail'in eleştirilmesi konusunda herkes müttefik. İsrail'in bu çatışmayı Suriye ve Lübnan'a yaymaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, bunun yanı sıra Suriye'ye insani yardımların kesilmemesi gerektiğini vurguladıklarını belirterek, "Özellikle Ukrayna ve Filistin'deki kriz nedeniyle Suriye'nin unutulmaması gerektiği ve yardımların, Suriye'deki ekonomik durumun kötüleşmeye paralel olarak sürmesi ve artırılması gerektiği üzerinde duruldu. Bu konuda BM temsilcisiyle görüşlerimizi paylaştık." diye konuştu.

Bu bağlamda Suriye rejiminin insani yardımların ulaştırılması konusunda ayrım gözetmemesi ve kabul edilemez şartları ortaya koymaması gerektiğinin altını çizdiklerini söyleyen Yıldız, "Neticede Suriye sorununun çözümünde BM'nin rolü devam edecek. Genel olarak uluslararası toplumun desteği gerekecek." ifadelerini kullandı.

"Hem Suriye hem Irak sahasından Türkiye'yi hedef alıyorlar"

Yıldız, Astana garantörlerinin müttefik oldukları diğer konunun terörle mücadele olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede ortak kararlılık vurgulandı. Burada çok özel durum da Türkiye ile ilgili. Terör örgütlerinin bir bölümü, özellikle PKK/ YPG, bunlar Suriye Demokratik Güçleri altında örgütlenmiş durumdalar. Hem Suriye hem Irak sahasından Türkiye'yi hedef alıyorlar. Dolayısıyla oradaki bütün aktörlerin bu konuda sorumluluğu var.

Türkiye, Suriye krizi nedeniyle çok maliyete katlandı. Bunun içinde göçmenler, mülteciler var ama onun ötesinde harekatlar var. Terör eylemleri var. Bunların hepsi bir maliyet. Umarım, Suriye'deki siyasi çözümle birlikte Suriye, Türkiye'nin iyi bir komşusu olur. Türkiye, bu konuda bir tecrübeye sahip. Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi. Gerek hukuk devleti gerek insan hakları babında tecrübeleri çok. Bunlar olursa herhalde ülkede kriz olmaz."

Suriye krizine çözüm amaçlı Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki görüşmelere uzun süredir Kazakistan'ın ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yıldız, "Bir sonraki görüşmeleri de Astana'da yapacağız. Astana, hala Suriye krizi konusunda çok önemli bir platform. Bir süre daha öyle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, görüşmelerde Astana formatındaki liderler zirvesinin bu yıl içinde yapılması konusunda anlaştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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