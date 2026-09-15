Astana Yapay Zeka Film Festivali'ne 125 ülkeden 8 binden fazla film başvurusu yapıldı - Son Dakika
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Astana Yapay Zeka Film Festivali'ne 125 ülkeden 8 binden fazla film başvurusu yapıldı

Astana Yapay Zeka Film Festivali\'ne 125 ülkeden 8 binden fazla film başvurusu yapıldı
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da ekim ayında düzenlenecek Uluslararası Astana Yapay Zeka Film Festivali'ne yapay zeka kullanılarak üretilmiş 8.000'den fazla film başvurusu yapıldı. 125 ülkeden başvuru alan festivale en fazla başvuru 1.395 filmle ABD'den yapılırken, festivalin toplam bütçesinin 2 milyon ABD dolarına ulaştığı belirtildi.

ASTANA, 15 Eylül (Xinhua) -- Kazakistan'ın başkenti Astana'da ekim ayında düzenlenecek Uluslararası Astana Yapay Zeka Film Festivali'ne yapay zeka kullanılarak üretilmiş 8.000'den fazla film başvurusu yapıldı.

Kazinform Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre, festivalin kurucu ortakları Almaz Zali ve Ayzatulla Hüseyin düzenledikleri basın toplantısında, festivale gönderilen filmlerin toplam süresinin 100.000 dakikayı aştığını söyledi. Festivalin toplam bütçesinin ise 2 milyon ABD dolarına ulaştığı belirtildi.

125 ülkeden başvuru alan festivale en fazla başvuru 1.395 filmle ABD'den yapıldı. Kazakistan 829 filmle ikinci, Hindistan 702 filmle üçüncü, Çin 550 filmle dördüncü ve Güney Kore 349 filmle beşinci sırada yer aldı. İlk 10 ülke arasına İngiltere, Endonezya, Japonya, Brezilya ve Fransa da bulunuyor.

Habere göre, filmlerin yaklaşık yüzde 40'ı, festivalin ana teması olan "Yaşanmaya Değer Bir Gelecek" konusunu işliyor. Filmlerin geri kalan kısmı ise herhangi bir tema kısıtlaması olmaksızın 19 türü kapsayan açık yarışma kategorisine gönderildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Astana Yapay Zeka Film Festivali'ne 125 ülkeden 8 binden fazla film başvurusu yapıldı - Son Dakika

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