Asteroid 2020 XR Dünya'ya Yaklaştı

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LOS ANGELES, 4 Aralık (Xinhua) -- Stadyum büyüklüğündeki bir asteroid çarşamba günü Dünya'ya en yakın konumuna geldi.

NASA'ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı, bu hafta iki asteroidin Dünya'nın yakınından geçtiğini bildirdi.

Jet Tahrik Laboratuvarı'na göre "2020 XR" diye bilinen asteroid, çarşamba günü Doğu Saati ile 00.26'da yaklaşık 2,2 milyon kilometre kadar yaklaşarak Dünya'ya en yakın konumuna ulaştı.

Avrupa Uzay Ajansı ise 300-700 metre genişliğe sahip "2020 XR" asteroidinin, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık altı katı uzaklıktan geçtiğini açıkladı.

ESA'nın verdiği bilgilere göre gökbilimciler 2020 XR'yi dört yıl önce keşfetti. Gökbilimciler bu asteroidin düşük bir olasılıkla 2028 yılında Dünya ile çarpışabileceğini düşünüyordu. Ancak geçmiş gözlemler incelenerek asteroidin bu gözlemlerdeki yeri yeniden tespit edildi ve bu veriler kullanılarak asteroidin Güneş etrafındaki yörüngesi daha doğru şekilde yeniden hesaplandı ve asteroidin en azından önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya'ya çarpma riskinin bulunmadığı belirlendi.

Diğer bir küçük asteroid ise salı gecesi Dünya'ya çok yaklaştıktan sonra Rusya'nın Sibirya bölgesinde atmosferde yanarak yok oldu.