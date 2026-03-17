Asteroidden DNA ve RNA Bileşenleri Bulundu

Japon bilim insanları, Hayabusa2 uzay aracı tarafından Ryugu asteroidinden getirilen örneklerde, yaşamın temelini oluşturan DNA ve RNA'yı oluşturmak için gerekli tüm bileşenlerin tespit edildiğini açıkladı.

Japonya'nın NHK kanalının haberine göre, Japonya Deniz-Dünya Bilimleri ve Teknolojileri Ajansından (JAMSTEC) bilim insanları, Ryugu asteroidinden dünyaya getirilen yaklaşık 20 miligramlık numuneyi analiz etti.

İncelemeler sonucunda, yaşamın temelini oluşturan DNA ve RNA'nın genetik bilgilerini depolayan 5 ana nükleobazının tamamının bu örneklerde bulunduğu belirlendi.

JAMSTEC uzmanlarından Toshiki Koga, söz konusu bulgunun Güneş Sistemi'nin oluşum sürecinde nükleobazların zaten var olabileceği ihtimalini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Araştırmanın bulguları, "Nature" dergisinde yayımlandı.