AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu

01.06.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı süresince AŞTİ'de 832 bin yolcu seyahat etti, 18 bin 494 otobüs girişi oldu.

(ANKARA) - Ankara'nın ana ulaşım merkezlerinden AŞTİ'de, Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun yolcu trafiği yaşandı. Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte Başkentliler, Türkiye'nin dört bir yanına seyahat ederken, AŞTİ'de toplam 18 bin 494 otobüs giriş-çıkışı gerçekleşti. Aynı dönemde 832 bin yolcu, terminali kullandı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayram öncesi ve dönüş günlerinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu. 23-31 Mayıs günleri arasında toplam 832 bin yolcuya hizmet veren AŞTİ'de, 4 günlük bayram süresince yoğunluk kısmen azalırken, tatilin son 2 gününde dönüş hareketliliğiyle birlikte yolcu trafiği yeniden zirveye ulaştı.

"ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE SÜRECİ SORUNSUZ TAMAMLADIK"

Bayram öncesinde yoğun yolcu hareketliliğini öngörerek gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, alınan önlemler sayesinde sürecin sorunsuz tamamlandığını söyledi. İyigün, "Bayram öncesi aldığımız tedbirler sayesinde 9 günlük bayram sürecini sorunsuz şekilde tamamladık. Amacımız Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde gidiş ve dönüşlerini sağlamaktı. Herhangi bir problem yaşanmadan bu süreci atlattık. Toplam 18 bin 494 otobüs giriş-çıkış yaptı. Toplamda 832 bin vatandaşımız seyahatlerinde AŞTİ'yi kullandı" dedi.

GÜNLÜK ORTALAMA 430 PERSONEL GÖREV YAPTI

Bayram süresince güvenlik, temizlik ve işletme hizmetlerinde yoğun mesai harcandığını belirten İyigün, AŞTİ'de günlük ortalama 430 personelin görev yaptığını söyledi. İyigün, "9 gün süresince günlük ortalama 430 personel burada görev yaptı. Güvenlik, temizlik, aksaksız bir şekilde devam etti. Bazı günler ilave mesaiye çağırdığımız personelimiz oldu. Sorunsuz bir şekilde de şu saate gelmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Güncel, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi

18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:36
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
18:17
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 19:10:15. #7.13#
SON DAKİKA: AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.