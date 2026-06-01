AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu

(ANKARA) - Ankara'nın ana ulaşım merkezlerinden AŞTİ'de, Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun yolcu trafiği yaşandı. Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte Başkentliler, Türkiye'nin dört bir yanına seyahat ederken, AŞTİ'de toplam 18 bin 494 otobüs giriş-çıkışı gerçekleşti. Aynı dönemde 832 bin yolcu, terminali kullandı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayram öncesi ve dönüş günlerinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu. 23-31 Mayıs günleri arasında toplam 832 bin yolcuya hizmet veren AŞTİ'de, 4 günlük bayram süresince yoğunluk kısmen azalırken, tatilin son 2 gününde dönüş hareketliliğiyle birlikte yolcu trafiği yeniden zirveye ulaştı.

"ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE SÜRECİ SORUNSUZ TAMAMLADIK"

Bayram öncesinde yoğun yolcu hareketliliğini öngörerek gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, alınan önlemler sayesinde sürecin sorunsuz tamamlandığını söyledi. İyigün, "Bayram öncesi aldığımız tedbirler sayesinde 9 günlük bayram sürecini sorunsuz şekilde tamamladık. Amacımız Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde gidiş ve dönüşlerini sağlamaktı. Herhangi bir problem yaşanmadan bu süreci atlattık. Toplam 18 bin 494 otobüs giriş-çıkış yaptı. Toplamda 832 bin vatandaşımız seyahatlerinde AŞTİ'yi kullandı" dedi.

GÜNLÜK ORTALAMA 430 PERSONEL GÖREV YAPTI

Bayram süresince güvenlik, temizlik ve işletme hizmetlerinde yoğun mesai harcandığını belirten İyigün, AŞTİ'de günlük ortalama 430 personelin görev yaptığını söyledi. İyigün, "9 gün süresince günlük ortalama 430 personel burada görev yaptı. Güvenlik, temizlik, aksaksız bir şekilde devam etti. Bazı günler ilave mesaiye çağırdığımız personelimiz oldu. Sorunsuz bir şekilde de şu saate gelmiş olduk" ifadelerini kullandı.