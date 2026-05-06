Astım Tedavisinde İnhaler Kullanımının Önemi

06.05.2026 11:13
Prof. Dr. Akelma, astım tedavisinde inhaler cihazların doğru kullanımını vurguladı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Akelma, astım tedavisinde inhaler cihazların doğru kullanımının tedavi başarısını doğrudan etkilediğini belirterek, yanlış kullanımın ise ilacın akciğere ulaşmasını engellediğini ve tedaviyi yetersiz hale getirdiğini bildirdi.

Akelma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, astımın akciğer hava yollarında mikrobik olmayan iltihap sonucu geliştiğini ve hava yollarının daralmasıyla ortaya çıktığını ifade etti.

Dünyada yaklaşık 350 milyon kişinin astım hastası olduğuna, her yıl 400 binden fazla kişinin astıma bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Akelma, Türkiye'de ise her 1000 ölümden yaklaşık 3'ünün astım nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.

Akelma, çocuklarda astımın genellikle ataklar halinde seyrettiğini ifade ederek, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste baskı hissi ve öksürüğün en sık görülen belirtiler arasında yer aldığını söyledi.

Özellikle gece artan öksürük ve eforla ortaya çıkan nefes darlığının astım açısından önemli bulgular olduğunu vurgulayan Akelma, bu tür şikayetlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

"En sık karşılaştığımız sorunlardan biri inhaler cihazların yanlış kullanımı"

Astım tedavisinde en önemli hedefin hastalığın kontrol altına alınması olduğunu belirten Akelma, tedavi sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklarda astım tedavisinde amacımız, hastanın günlük yaşamını kısıtlamadan sürdürebilmesini sağlamaktır. Ancak burada en sık karşılaştığımız sorunlardan biri inhaler cihazların yanlış kullanımıdır. İlaç doğru teknikle kullanılmadığında akciğerlere yeterli miktarda ulaşamaz ve tedaviden beklenen fayda sağlanamaz."

Prof. Dr. Akelma, inhaler tedavinin astımda temel tedavi yöntemi olduğunu aktararak, ilaçların doğrudan hava yollarına ulaştırılmasının hem etkinliği artırdığını hem de yan etkileri azalttığını vurguladı.

Akelma, "Çocukların ilaçlarını düzenli kullanması kadar doğru teknikle kullanması da büyük önem taşır. Bu nedenle inhaler cihaz kullanımı mutlaka hekim tarafından gösterilmeli ve her kontrolde gözden geçirilmelidir." dedi.

"Aşılar, astım ataklarının önlenmesinde önemli rol oynuyor"

Astım kontrolünü zorlaştıran faktörlere de değinen Akelma, solunum yolu enfeksiyonları, sigara dumanı, hava kirliliği ve ev tozu akarlarının hastalığı tetikleyebildiğini belirtti.

Bu faktörlerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini ifade eden Akelma, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da hastalık kontrolünde önemli rol oynadığını söyledi.

Akelma, solunum yolu enfeksiyonlarının astım ataklarını artırabildiğine dikkati çekerek, "Özellikle grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı yapılan aşılar, astım ataklarının önlenmesinde önemli rol oynar." bilgisini paylaştı.

"Astımlı çocuklar aktif bir yaşam sürdürebilir"

Düzenli takip ve uygun tedavi ile astımlı çocukların günlük yaşamlarına herhangi bir kısıtlama olmadan devam edebildiğini belirten Prof. Dr. Akelma, bu çocukların yaşıtları gibi aktif bir yaşam sürdürebileceğini, spor yapabileceğini ve fiziksel aktivitelerden geri kalmaması gerektiğini vurguladı.

Akelma, ailelerin belirtiler konusunda bilinçli olması ve tedavi sürecine aktif katılım sağlamasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

