Astoria Grande Amasra'ya Son Seferini Yaptı - Son Dakika
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Astoria Grande Amasra'ya Son Seferini Yaptı

Astoria Grande Amasra\'ya Son Seferini Yaptı

Rusya'dan gelen kruvaziyer, Amasra'da 906 yolcuyla 59. seferini gerçekleştirdi.

29.11.2024 13:51
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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine yılın son seferini gerçekleştirdi.

Doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezine 906 yolcu ve 434 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, Amasra Limanı'na demirledi.

Geminin 59'nci seferinde yer alan yolcuları, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ile diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Amasra'ya yılın son seferini yapan geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği belirtildi.

"Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatının tamamlanmasıyla Amasra'ya ilk kez 3 Ağustos 2022'de gelen "Astoria Grande" kruvaziyeri, bugüne kadar ilçeye 47 bin 272 yolcu getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Turizm, Amasra, Yaşam, Rusya, Soçi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astoria Grande Amasra'ya Son Seferini Yaptı - Son Dakika

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