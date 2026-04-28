AstraZeneca Türkiye'de Üst Düzey Terfiler

AstraZeneca Türkiye, büyüme hedefleri doğrultusunda liderlik ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Şirket bünyesinde önemli çalışmalara imza atan dört isim, yeni dönemde stratejik önceliklere rehberlik edecek pozisyonlara getirildi.

Begüm Yavuz Soydan, Stratejik İçgörü & Analitik Müdürü; İrem Harman, Akciğer ve Gastrointestinal Sistem Kanserleri Birimi Pazarlama Müdürü; Pelin Erdoğan Keysan, Kamu Politikaları ve Sürdürülebilirlik Müdürü; Derya Ilıca ise Yönetmelik Uyum Müdürü/İş Ortağı olarak atandı.