Astrologlar ve Medyumlar Gelirlerini Beyan Etmeli

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi alanda çalışan ancak gelirlerini beyan etmeyenlere çağrıda bulunarak "Mükelleflerimizi 2 Nisan'a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi alanlarda hizmet veren ancak gelirlerini beyan etmeyenleri mercek altına aldı.

Şahsi mesaiye dayanarak kişinin kendi nam ve hesabına verdiği fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Serbest meslek faaliyeti kapsamında kayıt dışı kalan hizmet kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Mükelleflerimizi 2 Nisan'a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz."