Astronot Alper Gezeravcı, Çocuklarla Buluşuyor

AKM Çocuk Sanat Festivali, 23-26 Nisan tarihleri arasında dördüncüsü kez Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek festivalde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, çocuklarla bir araya gelecek. AKM Çocuk Sanat Merkezi'ndeki buluşmada çocuklar; uzaya gitmenin nasıl bir deneyim olduğunu, yerçekimsiz ortamda yaşamı, astronot olmanın gerektirdiği özellikleri ve uzayda karşılaşılan ilginç anları Gezeravcı'dan dinleme fırsatı bulacak. Etkinlik boyunca sorularını Gezeravcı'ya yönetecek olan çocuklar, uzaya dair merak ettikleri her şeyi öğrenebilecek. Moderatörlüğünü çocukların yapacağı buluşma 25 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'da yapılacak. 6-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.