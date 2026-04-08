Asu Kaya: "Afad Kadirli'de Daha Etkin Bir Çalışma Yürütmeli"
Asu Kaya: "Afad Kadirli'de Daha Etkin Bir Çalışma Yürütmeli"

08.04.2026 12:15  Güncelleme: 13:21
(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadirli'de dün iki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin "Kadirli'nin çok acil yardıma ihtiyacı var. Neden? Bugün akşam saatlerinde tekrar bir yağış bekleniyor Kadirli'de. Dünkü yağış 10 dakika dahi yağsa zaten dün tıkanmış olan menfezlerden dolayı Kadirli'de daha büyük bir felaket yaşanması bekleniyor. Buradan AFAD'a çağrıda bulunuyorum: AFAD daha etkin bir çalışma yürütmeli burada" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan sel felaketinde iki kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Kadirli'de incelemelerde bulunan Kaya, şöyle konuştu:

"Kadirli'mizde dün akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinde iki canımızı kaybettik. Buradan o iki canımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aynı zamanda dünkü felakette, sel felaketinde, Kadirli'mizde 127 ev kullanılamaz hale geldi. 21 iş yeri kullanılamaz hale geldi. 100'den fazla araç kullanılamaz hale geldi. Peki bu felaket nasıl oldu Kadirli'de? Dün akşam saatlerinde Kadirli'nin yaylalık bölgesinde, yukarı taraflarında yağış başladı. Yağışla beraber tıkanan patlayan dere yatakları büyük bir hızla Kadirli'nin Bülbül Deresi'nden aşağıya akmaya başladı. Tıkanan menfezlerle, yıkılan köprülerle bu yağış, bu dere çığrından çıktı ve arkada gördüğünüz gibi bir felakete neden oldu. Kadirli'de insan boyunu aşan iki metreyi geçen yükseklikte su taşkınları oluştu. Tam arkamda gördüğünüz yerde Kadirli Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün önünde arabada mahsur kaldılar araçta ve onları yitirdik."

"AFAD'ı etkin bir çalışma yürütürken göremedim"

Kadirli'ye geldiğimden bu yana maalesef AFAD'ı etkin bir çalışma yürütürken göremedim. Karşından sadece bir AFAD aracı geldi. Ama onun haricinde AFAD'ın etkin bir çalışma yürüttüğüne burada tanık olamadım. Kadirli'nin çok acil yardıma ihtiyacı var. Neden? Bugün akşam saatlerinde tekrar bir yağış bekleniyor Kadirli'de. Dünkü yağış 10 dakika dahi yağsa zaten dün tıkanmış olan menfezlerden dolayı Kadirli'de daha büyük bir felaket yaşanması bekleniyor. Buradan AFAD'a çağrıda bulunuyorum: AFAD daha etkin bir çalışma yürütmeli burada. Kadirli'nin bu bölgesi trafiği tamamıyla durmuş durumda. Yollar kullanılamaz durumda. İnsanlar bir yerden bir yere hareket edemiyor. Kadirli'nin tablosu çok acı. Yetkililerin derhal buraya ivedilikle önem vermesi, AFAD'ı daha etkin bir şekilde Kadirli'de çalışmaya sevk etmesi lazım. Aksi takdirde dünkü felaketin mislini biz burada tekrar yaşayacağız.

"Bugün Kadirli'de okullar tatil edilmeliydi"

Kadirlimizde dün bu felaket yaşanmışken Kadirli'nin ana arterleri, ana yolları tıkanmış kullanılamaz hale gelmiş balçık, çamur içindeyken dereler taşmışken köprüler yıkılmışken ve bugün öğleden sonra tekrar bu yağış beklenirken çocukların okulları da tatil edilmemiş. Bu çocukları şimdi anne babaları götürdü bir şekilde okula. Peki beklenen o yağış, o yağmur düşerse eğer Kadirli'ye, tıkanan yollardan olmayan, balçık içindeki yollardan, bu anne babalar çocuklarını nasıl alacaklar? Neden bu okullar, bu felaket olmuşken, yaşanmışken bir günlüğüne yani bugün tatil edilmedi? Bugün tekrar bir facia yaşanacak olursa bunun sorumlusu kimdir? Bugün Kadirli'de okullar tatil edilmeliydi."

Kaynak: ANKA

