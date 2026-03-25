Asya'da Dijital Dönüşümle Sürdürülebilir Kalkınma

Asya\'da Dijital Dönüşümle Sürdürülebilir Kalkınma
25.03.2026 15:05
Boao Asya Forumu, dijital dönüşümün Asya'da sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olduğunu vurguladı.

BOAO, 25 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından yayımlanan "Sürdürülebilir Kalkınma: 2026 Asya ve Dünya Yıllık Raporu: Küresel Dönüşüm Sürecinde Asya'da Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklı raporda, dijital dönüşümün Asya'da sürdürülebilir kalkınmanın yeni itici gücü olarak öne çıktığı belirtildi.

Salı günü yayımlanan rapora göre, dijital teknolojiler yoluyla geleceğe yönelik kalkınma modellerini keşfetmeye yönelik inisiyatif alan Asya, çeşitli ekonomik yapılarını genel rekabet gücüne ve bölgesel dirence dönüştürmeye çalışıyor.

Dijital ekonominin Asya'da ekonomik büyümenin temel itici gücü haline geldiği vurgulanarak, 2025 yılı itibarıyla büyüklüğü 27 trilyon ABD dolarına ulaşan Asya'nın dijital ekonomisinin, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 46'sını oluşturduğu kaydediliyor.

Özellikle yapay zekanın, Asya genelinde sosyal ve ekonomik ilerlemenin hayati öneme sahip itici güçlerinden biri haline geldiğine dikkat çekiliyor.

Asya-Pasifik bölgesinde yapay zeka uygulamalarının yaygın olarak benimsenmesi ve sektörler arası kullanımının, üretkenlik yapılarının yeniden şekillendirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretkenliğinin artırılması, istihdam artışının teşvik edilmesi ve kamu hizmetleri sektöründe toplumsal dayanıklılığın güçlendirilmesi gibi faydalarına işaret ediliyor.

Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasında dijital dayanıklılık sayesinde ön plana çıkan diğer bir eğilime de dikkat çekilen rapora göre, yeşil dijital teknolojiler, düşük karbonlu dönüşüme öncülük ediyor.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Asya'da Dijital Dönüşümle Sürdürülebilir Kalkınma - Son Dakika

