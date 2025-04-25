Asya Kalkınma Bankası Direktörü Narendra Singru ve Sonuç Yönetimi Uzmanı Shaista Hussain 6 Şubat depremlerinde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.
İslahiye'deki ziyaretinde Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret eden Singru ve beraberindekiler, 6 Şubat depremleri sonrasında ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ı da ziyaret eden heyet, ilçenin mevcut durumu ve gelecekte atılacak adımlar konularında fikir alışverişinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Asya Kalkınma Bankası Heyeti Gaziantep’i Ziyaret Etti - Son Dakika
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