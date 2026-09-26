Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenen 20. Aichi-Nagoya Asya Oyunları'nda atletizm kadınlar 100 metre finalini Çinli sporcu Chen Yujie kazandı. 25 Eylül 2026 tarihli fotoğraf Lui Siu Wai/Xinhua'ya ait.
NAGOYA, 26 Eylül (Xinhua) -- Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenen 20. Aichi-Nagoya Asya Oyunları'nda atletizm kadınlar 100 metre finalini kazanan Çinli sporcu Chen Yujie, 25 Eylül 2026. (Fotoğraf: Lui Siu Wai/Xinhua)
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26.09.2026 13:18:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Asya Oyunları'nda kadınlar 100 metre finalinde altın madalya Chen Yujie'nin oldu - Son Dakika
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