Asya-Pasifik İşbirliği İçin Yeni Hedefler

08.03.2026 14:37
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Asya-Pasifik işbirliği için somut adımlar atacaklarını açıkladı.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Asya-Pasifik topluluğunun inşasına yönelik vizyon ve yol haritasını somut eylemlere dönüştürerek hayata geçirme hedefi doğrultusunda çalışacaklarını söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, bu yıl Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantısında açıklık, inovasyon ve işbirliği şeklinde üç öncelikli konunun ele alınacağını belirtti. Wang, toplantının kritik bir dönemeçte bulunan Asya-Pasifik işbirliği için yön belirleyip güçleri bir araya getireceğini ifade etti.

Wang kasımda Shenzhen'de düzenlenecek 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Ekonomi Liderleri Toplantısı'na 2001 yılında Shanghai'da ve 2014 yılında başkent Beijing'de yapılan toplantıların ardından üçüncü kez Çin'in ev sahipliği yapacağına dikkat çekti.

Asya-Pasifik topluluğu kavramının ilk kez dile getirilmesinin üzerinden onlarca yıl geçtiğine dikkat çeken Wang, bu düşüncenin kağıt üzerinde veya yalnızca bir vizyon olarak kalmaması gerektiğini ifade etti. Wang, Shenzhen'deki toplantıda geniş uzlaşıya varılması ve net öncelikler ve uygulanabilir adımlar belirlenmesi çağrısında bulundu.

Wang, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'ne yönelik farklı yaklaşımlar arasında uyum sağlayacakları, bölgesel bağlantı imkanlarına ilişkin uygun düzenlemelerde bulunacaklarını ve dijital, akıllı ve yeşil kalkınmaya yönelik dönüşümü güçlü biçimde teşvik edeceklerini vurguladı.

Wang, Asya-Pasifik topluluğu hedefi doğrultusunda Shenzhen'deki toplantıda yeni bir başlangıç yapılmasını desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

