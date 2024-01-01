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Asya Pasifik'te Renkli Yeni Yıl Kutlamaları - Son Dakika
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Asya Pasifik'te Renkli Yeni Yıl Kutlamaları

Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerde yeni yıl için çeşitli ve renkli kutlamalar düzenlendi. Avustralya'da havai fişek gösterileri, Pakistan'da göz kamaştırıcı ışık enstalasyonu ve Endonezya'da canlı ışık gösterisi gibi etkinliklerle insanlar sevinç ve coşkuyla yeni yılı karşıladı.

Asya Pasifik\'te Renkli Yeni Yıl Kutlamaları
01.01.2024 - 13:43,
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HONG KONG, 1 Ocak (Xinhua) -- Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerde yeni yıl için çok çeşitli ve renkli kutlamalar düzenlendi.

Avustralya'daki görkemli havai fişek gösterilerinden Pakistan'daki göz kamaştırıcı ışık enstalasyonuna ve Endonezya'daki canlı ışık gösterisine kadar bölgenin dört bir yanındaki insanlar yeni yılı karşılamak için sevinç ve coşkuyla bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua
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