Ata Emre Akman Anıldı - Son Dakika
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Ata Emre Akman Anıldı

Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen kurye Ata Emre Akman, mezarı başında anıldı.

11.05.2025 20:39
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1) BALIKESİR'DE BİR YIL ÖNCE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KURYE, MEZARI BAŞINDA ANILDI; TÖRENE MATTİA AHMET MİNGUZZİ'NİN ANNESİ DE KATILDI

BALIKESİR'de geçen yıl motosikletli kurye olarak çalışırken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından 25 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Ata Emre Akman (19), ölümünün 1'inci yılında ailesini 'Ata'nın Bahçesi' olarak adlandırdığı mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törene Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de katıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde geçen yıl 11 Mayıs'ta meydana gelen olayda, kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş dönüşü önünü kesen E.Ö., tarafından vücudunun 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Yurt genelinde gündem olan Akman'ın ölümünün 1'inci yıldönümünde memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Muradiyesarnıç Mahallesinde tören düzenlendi. Törene Ata Emre Akman'ın ailesinin yanı sıra 2023'te bir zincir markette çalışırken öldürülen Aydın Karay'ın annesi Fatma Karay ve İstanbul Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile sevenleri de katıldı.

Köy meydanında başlayan anma programı, Ata Emre'nin annesi Zuhal Akman'ın 'Ata'nın Bahçesi' olarak adlandırdığı mezarı başında devam etti. Buradaki törende konuşma yapan Ata Emre'nin babası Erol Akman, infaz yasasının mutlaka değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu tür olaylara karışanların hak ettikleri cezaları almasının önemine vurgu yaptı. Oğlunun bu köyde geçirdiği çocukluk yıllarından bahseden Erol Akman, çocukların suça yönlendirilmesini önleyecek daha güçlü toplumsal ve hukuki önlemler alınması gerektiğini belirtti.

BU ÜLKENİN DÜZLÜĞE ÇIKTIĞINI GÖRMEDEN ÖLMEK YOK'

Erol Akman'ın ardından konuşan eşi Zuhal Akman, yaşadıkları zorlu süreci ve verdikleri adalet mücadelesini anlattı. Akman, oğlunun hayatındaki yerini ve ona duyduğu özlemi dile getirerek, "Her canlı ve mahlukat, bir marifet ve yarar eşliğinde yaratılmıştır. Hepimizin bu hayata bir yetkinliği var. Biz ölüme karşı değiliz fakat ölüm şekline, gidişine karşıyız. Biliyorsunuz, Ata dedesinin yanında. Dedesi 89 yaşında, Ata 19 yaş 3 ay 11 günlük gitti. Arada 70 yıl. Bu 70 yılın hesabını kimlerden nasıl soracağımızı bilemiyoruz da, mücadele ediyoruz bu anlamda. Ölmeyi çok diledik ama ölmeyi istemekle insan ölmüyor. Kısa şekli var evet. Ama görmeden ölmeyeceğim, görmeden gitmek yok. Bu ülke düzlüğe çıkacak. Bu ülke yine eskisi gibi çocukları sadece köylerde değil sokaklarda şehirlerde sokaklarda top oynayacaklar, saklambaç oynayacak. Bir pedofili gelip de onları kaçıracak korkusu olmadan. Bu ülke bunu hak ediyorö diye konuştu.

'AHMET, ATA'YLA BERABER CENNETTE AĞABEY-KARDEŞ OLDULAR'

Programda konuşan Yasemin Minguzzi de "Biliyorsunuz 24 Ocak'ta 14 yaşında Ahmet'imi kaybettim bende. Söyleyecek bir şey yok aslında. Acı devam ediyor ama hep mücadele de devam ediyor. Etmek zorunda zaten. Tek bir şey söyleyeceğim. Ben şu açıdan huzurluyum, eminim. Ahmet, Ata'yla beraber cennette ağabey kardeş oldu onlarö ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ata Emre Akman'ın kabrine giden kalabalığın okuduğu duaların ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Tören, Son Dakika

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