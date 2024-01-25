Ata Parti, AK Parti\'nin kapatılması için Yargıtay\'a başvurdu

Ata Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, AK Parti'nin temelli kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını bildirdi.

Yargıtayın Ahlatlıbel'deki yerleşkesi önünde partililerle birlikte basın açıklaması yapan Zeybek, Ata Parti olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Cumhuriyetin temeli olan laiklik ilkesiyle ilgili başvuru yaptıklarını bildirdi.

AK Parti'nin "laiklik karşıtı söylem ve eylemlerde bulunduğunu" savunan Zeybek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sundukları 73 sayfalık dilekçede iddialarına yer verdiklerini aktardı.