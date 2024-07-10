ATA Parti Genel Başkanı Zeybek, Erdoğan'ın Esed açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ATA Parti Genel Başkanı Zeybek, Erdoğan'ın Esed açıklamalarına tepki gösterdi

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esed ile görüşme açıklamalarına tepki gösterdi. Zeybek, Erdoğan'ın tutarsız politikalarını eleştirerek, ateşle oynamaması gerektiğini belirtti.

10.07.2024 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sayın Esed ile bu görüşmeleri yaptık. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir" sözlerine tepki gösterdi. Zeybek, "Tutarsız politikalarınız neticesinde nereden, nereye geldiniz. İktidar, ateşle oynama. Bu ateş seni de yakar, bilesin" dedi.

Namık Kemal Zeybek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Esed" sözlerini eleştirdi. Zeybek, Erdoğan'a "'Katil ve terörist Esed' diye defalarca ilan ettiğiniz Suriye devlet başkanı, şimdi sizin için 'Sayın Esed' oldu" diyerek, Erdoğan'ın tutarsız politikaları olduğunu savundu. Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:

"Hangi yüzle Beşşar Esed ile görüşüp, kucaklaşacaksınız"

"Evet, Sayın Erdoğan.. Gerçekten çok ilginç ve düşündürücü.. Tutarsız politikalarınız neticesinde nereden, nereye geldiniz.. 'Katil ve terörist Esed' diye defalarca ilan ettiğiniz Suriye devlet başkanı, şimdi sizin için 'Sayın Esed' oldu ve yeniden ailecek görüşebileceğinizi ifade ediyorsunuz. Merak ediyoruz, hangi yüzle Beşşar Esed ile görüşüp, kucaklaşacaksınız? ya Sayın Esed, sizden özür dilemenizi isterse ne yapacaksınız? Ama biliniz ki; hala ateşle oynuyorsunuz. Yanlışta ısrar ederseniz, bu ateş sizi de yakar bilesiniz.

"Onlar Suriyelilerden daha çok Suriyeli aşığı oldular"

Onlar Suriyelilerden daha çok Suriyeli aşığı oldular. Bununla birlikte; AKP, Türkleri ikincil, Suriyelileri birincil yere koyan uygulamalarını sürdürürse, dahası onları yerleştirmekten geri dönmezse, olacakları ne biz, ne de kimse önleyemez. Bu gidişle yerleşen Suriyeli bireyler yurttaşlarımızca düşman görülmeğe başlanırsa, olacakları düşünerek yanlıştan dönmek iktidarın birinci görevi değil midir? İktidar, ateşle oynama! Bu ateş seni de yakar bilesin."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Zeybek, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATA Parti Genel Başkanı Zeybek, Erdoğan'ın Esed açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
15:46 Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı
15:13 EURO 2024’e damga vurdu Messi’nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis’in oyu da bizleri kurtaramayacak AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis'in oyu da bizleri kurtaramayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 17:09:35. #1.13#
SON DAKİKA: ATA Parti Genel Başkanı Zeybek, Erdoğan'ın Esed açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement