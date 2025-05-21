Atakent Sahili'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atakent Sahili'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Silifke Belediyesi, Atakent Mahalle'sinde yürüyüş yolu yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yapılan projelerin kent sakinleri için büyük bir fayda sağlayacağını ifade etti.

21.05.2025 10:08  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Silifke Belediyesi, Atakent Sahili'nde düzenleme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Silifke Belediyesi olarak kent genelinde olduğu gibi Atakent Mahalle'mizde de çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Çevre düzenleme çalışmalarımızın ve yeni yürüyüş yolumuzun vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Silifke Belediyesi tarafından Atakent Sahili'nde başlatılan çevre düzenlemesi ve yürüyüş yolu yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, proje kapsamında çevre düzenleme çalışmalarını da en kısa sürede tamamlamayı planlıyor.

Belediye'nin Atakent Sahili'nde gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların yerinde ve zamanında bir hizmet olduğunu belirten vatandaşlar, "Gerek altyapı gerekse doğal şartlar sebebiyle bozulan yürüyüş yolumuzun yenilenmesi kalıcı bir hizmet. Parke taşların çoğu kırılmış ve yolda çukurlar oluşmuştu. Atakent plajı, deniz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan önemli bir mahalle. Sahili ve plajı ile her geçen gün tatilcilerin gözdesi olan bir yer. Belediyemize ve başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz"dedi.

"Atakent'e yakışır hizmetler yapıyoruz"

Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Daha yaşanabilir bir Silifke için çalışıyor ve bu kapsamda Atakent Mahalle'mizin sahil kesimini yeniden düzenliyoruz. Yıpranmış ve bozulmuş yürüyüş yolunu yenileyerek, çevre düzenleme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız. Atakent konumu ile önemli bir mahallemiz. Yaz mevsiminde özellikle insanlar güneşlenmeye ve denize geliyor. Dolayısıyla sahildeki düzen, temizlik, intizam ve ailelerin rahat etmesi; buradaki işletmecilere, otellere ve misafirlere pozitif anlamda katma değer sağlıyor. Bu deniz ve sahil binlerce insanımızı ağırlıyor. Silifke Belediyesi olarak kent genelinde olduğu gibi Atakent Mahalle'mizde de çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Çevre düzenleme çalışmalarımızın ve yeni yürüyüş yolumuzun vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Silifke Belediyesi, Mustafa Turgut, Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atakent Sahili'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Şanlıurfa’da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı Şanlıurfa'da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Fransa’da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp Fransa'da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
16:14
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
16:09
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
16:00
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
15:47
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:23
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 11:42:57. #7.13#
SON DAKİKA: Atakent Sahili'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.