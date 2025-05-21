Atakent Sahili'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

(MERSİN)- Silifke Belediyesi, Atakent Sahili'nde düzenleme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Silifke Belediyesi olarak kent genelinde olduğu gibi Atakent Mahalle'mizde de çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Çevre düzenleme çalışmalarımızın ve yeni yürüyüş yolumuzun vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Silifke Belediyesi tarafından Atakent Sahili'nde başlatılan çevre düzenlemesi ve yürüyüş yolu yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, proje kapsamında çevre düzenleme çalışmalarını da en kısa sürede tamamlamayı planlıyor.

Belediye'nin Atakent Sahili'nde gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların yerinde ve zamanında bir hizmet olduğunu belirten vatandaşlar, "Gerek altyapı gerekse doğal şartlar sebebiyle bozulan yürüyüş yolumuzun yenilenmesi kalıcı bir hizmet. Parke taşların çoğu kırılmış ve yolda çukurlar oluşmuştu. Atakent plajı, deniz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan önemli bir mahalle. Sahili ve plajı ile her geçen gün tatilcilerin gözdesi olan bir yer. Belediyemize ve başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz"dedi.

"Atakent'e yakışır hizmetler yapıyoruz"

Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Daha yaşanabilir bir Silifke için çalışıyor ve bu kapsamda Atakent Mahalle'mizin sahil kesimini yeniden düzenliyoruz. Yıpranmış ve bozulmuş yürüyüş yolunu yenileyerek, çevre düzenleme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız. Atakent konumu ile önemli bir mahallemiz. Yaz mevsiminde özellikle insanlar güneşlenmeye ve denize geliyor. Dolayısıyla sahildeki düzen, temizlik, intizam ve ailelerin rahat etmesi; buradaki işletmecilere, otellere ve misafirlere pozitif anlamda katma değer sağlıyor. Bu deniz ve sahil binlerce insanımızı ağırlıyor. Silifke Belediyesi olarak kent genelinde olduğu gibi Atakent Mahalle'mizde de çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Çevre düzenleme çalışmalarımızın ve yeni yürüyüş yolumuzun vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."