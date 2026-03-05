Atakum'da Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.
İşletmede denetim yapan ekipler, çalışan M.T'nin (36) para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti.
Operasyonda gözaltına alınan, M.T. ile iş yerinde çalışan N.K. (44), M.D. (25), L.Ş. (56) ve Z.T. (37), kasa görevlisi M.Ö. (31) ve iş yeri sahibi E.Ö. (21) emniyete götürüldü.
