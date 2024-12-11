Samsun'un merkez Atakum ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Ağca (75) idaresindeki 55 FL 118 plakalı odun yüklü traktör, Çamlıyazı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altına kalan Ağca, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağca'nın cansız bedeni jandarmanın çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?