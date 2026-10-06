Ataşehir Belediye Başkan Vekili Güneş iddialara hukuk önünde yanıt vereceğini açıkladı - Son Dakika
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Ataşehir Belediye Başkan Vekili Güneş iddialara hukuk önünde yanıt vereceğini açıkladı

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Ataşehir Belediye Başkan Vekili Güneş iddialara hukuk önünde yanıt vereceğini açıkladı
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Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, hakkındaki iddialara hukuk önünde yanıt vermeye hazır olduğunu ve sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini söyledi. Güneş, Meclis'teki parti değişikliklerinin ardından operasyonun halk iradesine ipotek koyma çabası olduğunu savundu.

(İSTANBUL) Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hakkımdaki her türlü iddiaya hukuk önünde yanıt vermeye hazırım. Talebimiz çok açıktır: Süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, şeffaf biçimde yürütülmeli; milletimizin hiçbir tereddüdüne yer bırakılmamalıdır" dedi.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki iddialar için hukuk önünde yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi. "Kıymetli Ataşehirli komşularım" başlığı ile yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisimizin iradesiyle Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlendim. 30 Nisan'da yapılan seçimde 22 oy alarak bu göreve seçildim. Göreve geldiğim ilk gün ne söylediysem bugün de aynı yerdeyim: Biz bu makamların sahibi değil, milletimizin emanetçileriyiz. Aylar boyunca tek gayemiz, Ataşehir halkının sandıkta verdiği emanete sahip çıkmak; belediyemizin hizmetlerini hiçbir koşulda aksatmamak ve Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'in bıraktığı sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek oldu.

Son günlerde Belediye Meclisimizde yaşanan parti değişikliklerinin hemen ardından gerçekleştirilen bu operasyonun amacının ne olduğu da kamuoyunun malumudur. Yaşadığımız sürecin, Ataşehir halkının iradesi üzerine ipotek koyma çabasının bir parçası olduğu ayan beyan ortadadır. Hakkımdaki her türlü iddiaya hukuk önünde yanıt vermeye hazırım. Talebimiz çok açıktır: Süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, şeffaf biçimde yürütülmeli; milletimizin hiçbir tereddüdüne yer bırakılmamalıdır. Mesele bir makam ya da koltuk değildir. Mesele, Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu iradenin korunmasıdır. Görevde olduğumuz her gün bu iradeye sahip çıkmak, Ataşehir'e hizmet etmek ve milletimizin bize teslim ettiği emaneti korumak için çalıştık. Bundan sonra da hukuka, demokrasiye ve millet iradesine olan inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ataşehir'in geleceğine ilişkin son sözü, günü geldiğinde Ataşehir halkı söyleyecektir!

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Kaynak: ANKA
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