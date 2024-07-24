Ataşehir Belediye Başkanı İçerenköy Semt Pazarı'nı Ziyaret Etti

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(İSTANBUL) - İçerenköy Semt Pazarı'nı ziyaret eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, tezgahları tek tek dolaşarak, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Alışveriş için pazara gelen yurttaşların da ilgiyle karşıladığı Başkan Adıgüzel'e bir pazar esnafı ise "İlk defa seçimden seçime dolaşmayan bir Başkan görüyoruz. Her zaman bekleriz" dedi.

Göreve başladığı günden bugüne sık sık yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Adıgüzel'in son durağı İçerenköy Semt Pazarı oldu. Bölgede gerçekleştirilen aşure ikramının ardından pazarı da ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden Adıgüzel, tezgahları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Alışveriş için pazara gelen yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Adıgüzel, esnaf ve yurttaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinledi. Adıgüzel, iletilen talepleri en kısa sürede işleme almak ve sorunları çözüme kavuşturmak için yoğun bir çaba göstereceklerini söyledi. Pazar esnafı ile sık sık bir araya gelmeye devam edeceğini vurgulayan Adıgüzel, Ataşehirlilerin güven ve huzur içerisinde alışveriş yapabilmeleri için koşulların iyileştirilip, kontrollerin artırılacağını vurguladı.

Adıgüzel'i karşısında görmekten memnuniyet duyan bir esnaf, "İlk defa seçimden seçime dolaşmayan bir Başkan görüyoruz. Her zaman bekleriz" diye konuştu.