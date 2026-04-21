Onursal Adıgüzel Tutuklama İstemiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi... Gül Çiftci: "Hukuk Adına Utanç Verici Bir Tablo"

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, bu duruma tepki göstererek, "Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kartal Adliyesi'nde hukuk adına utanç verici bir tablo var. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısı avukatlarla paylaşılmıyor, müvekkillerle görüşme hakkı engelleniyor. Savunmanın dosyaya erişimi kapatılıyor, avukatın müvekkiliyle teması kesiliyor, üstelik bu gizleme kollukla bize bildiriliyor ve buna rağmen bir yargılama yürütüldüğü iddia ediliyor" ifadesini kullandı.

Çiftci, "Bu mu savunma hakkı, bu mu adil yargılama; neyi gizliyorsunuz, neyi saklıyorsunuz avukatlardan, yurttaşlardan. Ataşehirlilere hangi hesabı vermekten korkuyorsunuz da sevk yazısını bile paylaşmaktan kaçıyorsunuz. Kolluk kuvveti, bu ülkenin polisi sizin ulağınız mı?"