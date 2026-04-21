Onursal Adıgüzel Tutuklama İstemiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi... Gül Çiftci: "Hukuk Adına Utanç Verici Bir Tablo" - Son Dakika
Onursal Adıgüzel Tutuklama İstemiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi... Gül Çiftci: "Hukuk Adına Utanç Verici Bir Tablo"

21.04.2026 21:25  Güncelleme: 22:49
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, gözaltına alındıktan sonra savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, adli süreçle ilgili eleştirilerde bulundu ve hukukun ihlal edildiğini savundu.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Kartal Adliyesi'nde hukuk adına utanç verici bir tablo var. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısı avukatlarla paylaşılmıyor" tepkisini gösterdi.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, bu duruma tepki göstererek, "Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kartal Adliyesi'nde hukuk adına utanç verici bir tablo var. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısı avukatlarla paylaşılmıyor, müvekkillerle görüşme hakkı engelleniyor. Savunmanın dosyaya erişimi kapatılıyor, avukatın müvekkiliyle teması kesiliyor, üstelik bu gizleme kollukla bize bildiriliyor ve buna rağmen bir yargılama yürütüldüğü iddia ediliyor" ifadesini kullandı.

Çiftci, "Bu mu savunma hakkı, bu mu adil yargılama; neyi gizliyorsunuz, neyi saklıyorsunuz avukatlardan, yurttaşlardan. Ataşehirlilere hangi hesabı vermekten korkuyorsunuz da sevk yazısını bile paylaşmaktan kaçıyorsunuz. Kolluk kuvveti, bu ülkenin polisi sizin ulağınız mı?"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Onursal Adıgüzel Tutuklama İstemiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi... Gül Çiftci: 'Hukuk Adına Utanç Verici Bir Tablo' - Son Dakika

Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

22:02
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
21:37
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
SON DAKİKA: Onursal Adıgüzel Tutuklama İstemiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi... Gül Çiftci: "Hukuk Adına Utanç Verici Bir Tablo" - Son Dakika
