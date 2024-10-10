Ataşehir Belediyesi 2025 Bütçesini Oy Birliği ile Kabul Etti - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi 2025 Bütçesini Oy Birliği ile Kabul Etti

Ataşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı, 7,4 milyar TL'lik bütçesiyle Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Strateji Planı ile uyumlu bir bütçe hazırlandığı belirtilirken, sosyal hizmetler ve altyapı yatırımları önceliklendirilmekte.

10.10.2024 18:12  Güncelleme: 19:33
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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı, Belediye Meclisi toplantısında görüşüldü. 7,4 milyar TL'lik 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Ataşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantıları, Birinci Başkan Vekili Kaya Uluyılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantılarda, Ataşehir Belediyesi'nin "2025-2029 Yılı Strateji Planı" ile "2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı" görüşüldü. Ataşehir Belediye Meclisi bütçe görüşmeleri kapsamında yapılan oylama sonucunda, gelir-gider bütçesi 7 milyar 400 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

"Geleceğe daha güzel bir Ataşehir bırakma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Ataşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Yılı Strateji Planı'na ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Birkan Birol Yıldız şöyle konuştu:

"Yeni hizmet döneminin yol haritasını hazırlarken; ortak aklı, uzlaşıyı, katılımcılığı ve hesap verebilirliği temel ilkelerimiz olarak belirledik. 2025-2029 Strateji Planımız; dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Ataşehir'in kendine özgü koşullarını göz önünde tutarak ve en önemlisi gündeminde Ataşehir olan binlerce vatandaşımızın katkısıyla oluştu. Ataşehir'in kaynaklarının, Ataşehirliler tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda yönlendirilmesini hedefleyerek; sosyal ve yeşil alanlardan, altyapı yatırımlarına, eğitim, sağlık ve ulaşım konularından aile ve sosyal yardımlara kadar hemen her konuda, Ataşehirimizin tamamını kapsayan proje ve hizmetleri ortaya koymuş olduk.

Ortak akıl, ortak çaba ve bilimin yol göstericiliğiyle; doğasına, kültürüne ve değerlerine sahip çıkarak, geleceğe daha güzel bir Ataşehir bırakma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2025 Bütçe Performans Programı'nı, strateji planımızla tam bir uyum içinde hazırladık. 2025 yılı, altyapıdan sosyal hizmetlere, spor ve eğitimden kültür-sanata kadar pek çok alanda, Ataşehir'i güçlendirecek proje ve hizmetleri hayata geçireceğimiz bir yıl olacak."

Altyapısıyla güçlü, yapılarıyla dirençli ve dayanaklı bir Ataşehir inşa etme hedefinde kararlı olduklarını belirten Birkan Birol Yıldız, sosyal belediyeciliğe ve kültür-sanat etkinliklerine ağırlık verdiklerini, çevre konusundaki çalışmaları da bütünlükçü bir bakış açısıyla ele aldıklarını dile getirdi.

"Ataşehirimiz için 2025 yılı bütçemiz hayırlı ve bereketli olsun"

Bütçe kabulünün ardından teşekkür konuşması yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Yoğun bir bütçe çalışmasının sonuna geldik. Ataşehirimiz için 2025 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Önümüzde zor bir yıl olduğunu hepimiz görüyoruz ancak göreve talip olduğumuzda Ataşehir halkına çeşitli sözler verdik. Bu sözleri yerine getirebilmek için elimizdeki bütçeyi en verimli şekilde kullanmak için çalışıyoruz, emin adımlarla yürüyoruz. Bütçemizin odağında Ataşehir'de yaşayan 416 bin vatandaşımız var. Amacımız onlara en iyi hizmeti verebilmek ve onları mutlu edebilecek çalışmalar yapabilmek. Katkılarından dolayı bütün çalışma arkadaşlarımıza ve Meclis Üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ataşehir, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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