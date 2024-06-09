Ataşehir Belediyesi, 'Ataşehir Senin' projesi kapsamında mahalle toplantıları düzenliyor

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(İSTANBUL) - "Ataşehir Senin" projesiyle mahalle sakinlerinin yerel yönetimde daha etkin rol almalarını hedefleyen Ataşehir Belediyesi, proje kapsamında yapılan çevrim içi anket çalışmasının ardından, tüm mahalleleri içeren yedi toplantı hazırladı.

Ataşehir'in daha katılımcı bir şekilde yönetilmesi ve hayata geçirilecek projelerle ilgili vatandaşların görüşlerinin alınabilmesi amacıyla başlatılan "Ataşehir Senin" projesi, çevrim içi anket çalışmasının ardından mahalle toplantılarıyla devam ediyor. Toplantılara katılanlar, mahallelerini ilgilendiren konularda önerilerini sunup, belediye yetkilileri ile doğrudan iletişim kurarak görüşlerini belirtme fırsatı buluyorlar.

Bugüne kadar gerçekleşen tüm toplantılara katılarak vatandaşların önerini ve taleplerini dinleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, katılımcı bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, "Ataşehir Senin" projesiyle vatandaşların görüşlerini alarak, daha yaşanabilir bir Ataşehir için ortak çözümler üretmeyi amaçladıklarını kaydetti. Başkan Adıgüzel, "Ataşehir Senin' mottosuyla yola çıktığımız ve 5 yıllık stratejik planlarımızı vatandaşlarımızın katkılarıyla şekillendireceğimiz toplantılarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ataşehir'i hep birlikte, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yöneteceğiz" dedi.

Proje kapsamında "Aşık Veysel-Mustafa Kemal", "Barbaros-Yenisahra", "Atatürk-Yenişehir", "Küçükbakkalköy-İçerenköy" toplantıları gerçekleşti.

Toplantılar bugün "Kayışdağı-İnönü" ve "Mevlana-Mimar Sinan-Yeni Çamlıca-Ferhatpaşa" mahallelerinde, yarın ise "Örnek-Esatpaşa-Fetih" mahallelerinde devam edecek.