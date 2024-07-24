Ataşehir Belediyesi, çocuklar için Alice Harikalar Diyarı sergisini düzenledi

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi ile Das Das X Media Art Museum iş birliğiyle çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendi. Ataşehir Belediyesi'nin Ataevlerinde hizmet alan 60 çocuk, Alice Harikalar Diyarında'nın dijital sergisine katıldı.

Ataşehir Belediyesi'nin Ataevlerinde hizmet alan 60 çocuğa özel olarak düzenlenen etkinlikte, Das Das X Media Art Museum, Ataşehir'de sergilenen Alice Harikalar Diyarı'nda adlı dijital gösteriminde çocukları ağırladı.

Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan etkinlikte konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Renkli ve interaktif sergiler ile çocuklarımıza, sanatın sınırlarını keşfetme fırsatı sunmayı amaçladık" dedi.

Das Das Media Art Museum'e çocukları misafir ettikleri için teşekkürlerini sunan Başkan Adıgüzel, bu eğlenceli deneyimi Ataşehir'deki tüm çocuklara yaşatmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.