Ataşehir Belediyesi Halk Buluşmaları'nın Üçüncüsü Gerçekleşti

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla düzenlediği Halk Buluşmaları'nın üçüncüsü, bugün İçerenköy Mahallesi'nde bulunan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşlar, taleplerini Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile paylaşarak, çözüm yollarını birlikte üretti.

Vatandaşlar ile Ataşehir Belediyesi yönetimini buluşturan Halk Buluşmaları'nın üçüncüsü, bugün İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla yapıldı. Sabah saat 07.00'de başlayan toplantıya katılan vatandaşlar, Başkan Adıgüzel ile bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Toplantı, saat 12.00'ye kadar devam etti.

Buluşmada, çeşitli belediye birimleri tarafından kurulan masalarda vatandaşlar, taleplerini ilgili müdürlüklerle paylaşma fırsatı buldu. Katılımcılar önce sıra numarası alarak taleplerini Adıgüzel'e iletti ardından taleplerini ilgili birimlere aktararak işlem sürecini başlattı.

Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Yapı Kontrol, İmar ve Denetim, Kentsel Dönüşüm, Afet İşleri, Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri gibi birimlerin temsilcileri, vatandaşlardan gelen her türlü talebi dinleyerek çözüm yolları önerdi.

Tüm vatandaşları, halk buluşmalarına davet eden Adıgüzel, "Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Halk Buluşması toplantımız, vatandaşlarımızın taleplerine doğrudan yanıt verebilmemiz için çok önemli bir fırsat. Şehri birlikte yönetmek, her vatandaşımızın fikrine değer vermek bizim için çok kıymetli. Bu tür buluşmalarla Ataşehir'i daha güzel bir kent yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.