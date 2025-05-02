Ataşehir Belediyesi Halk Buluşmaları'nın Üçüncüsü Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir Belediyesi Halk Buluşmaları'nın Üçüncüsü Gerçekleşti

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği Halk Buluşmaları'nın üçüncüsü, İçerenköy'deki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Vatandaşlar, taleplerini Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile paylaşıp çözüm yolları aradı.

02.05.2025 12:50  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla düzenlediği Halk Buluşmaları'nın üçüncüsü, bugün İçerenköy Mahallesi'nde bulunan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşlar, taleplerini Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile paylaşarak, çözüm yollarını birlikte üretti.

Vatandaşlar ile Ataşehir Belediyesi yönetimini buluşturan Halk Buluşmaları'nın üçüncüsü, bugün İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla yapıldı. Sabah saat 07.00'de başlayan toplantıya katılan vatandaşlar, Başkan Adıgüzel ile bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Toplantı, saat 12.00'ye kadar devam etti.

Buluşmada, çeşitli belediye birimleri tarafından kurulan masalarda vatandaşlar, taleplerini ilgili müdürlüklerle paylaşma fırsatı buldu. Katılımcılar önce sıra numarası alarak taleplerini Adıgüzel'e iletti ardından taleplerini ilgili birimlere aktararak işlem sürecini başlattı.

Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Yapı Kontrol, İmar ve Denetim, Kentsel Dönüşüm, Afet İşleri, Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri gibi birimlerin temsilcileri, vatandaşlardan gelen her türlü talebi dinleyerek çözüm yolları önerdi.

Tüm vatandaşları, halk buluşmalarına davet eden Adıgüzel, "Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Halk Buluşması toplantımız, vatandaşlarımızın taleplerine doğrudan yanıt verebilmemiz için çok önemli bir fırsat. Şehri birlikte yönetmek, her vatandaşımızın fikrine değer vermek bizim için çok kıymetli. Bu tür buluşmalarla Ataşehir'i daha güzel bir kent yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Onursal Adıgüzel, Yerel Haberler, Belediye, Ataşehir, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi Halk Buluşmaları'nın Üçüncüsü Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:01:21. #7.13#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi Halk Buluşmaları'nın Üçüncüsü Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.