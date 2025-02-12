Ataşehir Belediyesi, Halk Buluşmalarıyla Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla ilk halk buluşmasını 10 Şubat Pazartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenledi. Vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinleyen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Hepimizin katkısıyla daha güzel bir Ataşehir inşa edeceğiz" dedi.

Ataşehir'in daha yaşanabilir bir ilçeye dönüşebilmesi için vatandaşlarla ortak bir çalışma yürütebilmeyi amaçlayan Ataşehir Belediyesi, "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla halk buluşmaları etkinliğini başlattı. Başkan Adıgüzel ve belediye yönetiminin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin ilki, 10 Şubat Pazartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Başkan Adıgüzel yaklaşık beş saat boyunca vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. Taleplerini iletmek için İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ne gelen vatandaşlar, sıra numarası alarak, önce taleplerini Başkan Adıgüzel'e iletti ardından ilgili müdürlüklere aktararak, çözümü için işlem sürecini başlattı.

Buluşmada, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili çözümler sunulabilmesi için 11 farklı masa kuruldu. Her bir masada ilgili birim müdürleriyle vatandaşlar, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu. Yapı Kontrol, İmar ve Denetim, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Kentsel Dönüşüm, Afet İşleri, Sosyal İşler ve Destek Masaları, ilçe halkının sorunlarına ilişkin çözüm önerileri sundu ve projelere ilişkin geri bildirimler aldı.

Başkan Adıgüzel, halk buluşmalarına devam edeceklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Ataşehir'i daha yaşanabilir bir yer haline getirebilmek için vatandaşlarımızla sürekli iletişim içinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu buluşmalar, şehrimize dair önerileri ve talepleri dinleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümemizi sağlayacak. Bugün burada, el birliğiyle Ataşehir'in daha iyi bir yer olması için fikirlerinizi dinlemek ve hep birlikte çözümler üretmek için toplandık. Hepimizin katkısıyla daha güzel bir Ataşehir inşa edeceğiz."