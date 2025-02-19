Ataşehir Belediyesi Kar Yağışına Karşı Hazırlıklarını Tamamladi

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, kar yağışı sonrası oluşan buzlanmanın hayatı olumsuz etkilememesi için ilçe genelinde hazırlıklarını tamamladı. Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde ekiplerle bir araya gelen Başkan Onursal Adıgüzel, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda ekiplere yönlendirmede bulundu.

Ataşehir Belediyesi, kış mevsiminin zorluklarına karşı hazırlıklarını tamamlayarak, kar ve buzlanmaya karşı etkili önlemler aldı. Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Ataşehir Belediyesi; 60 araç, 370 saha çalışanı ve 12 kişilik teknik kadrosuyla yolları açık tutmak için sahada olacak.

Çocukların okullarına güvenle ulaşabilmesi için yol tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler, okullar çevresine tuz dağıtımı yaparak olası buzlanmaların önüne geçilmesini de sağladı.

Başkan Adıgüzel, alınan önlemlerle ilgili yerinde incelemeler yaparak, Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde ekiplerle bir araya geldi. Adıgüzel, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda ekipleri yönlendirdi.

Belediye, olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek aksaklıklara anında müdahale edebilmek için vatandaşların kolayca ulaşabileceği 0216 570 50 00 numaralı çağrı merkezi, WhatsApp hattı ve sosyal medya hesaplarını aktif tutuyor.