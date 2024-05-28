Ataşehir Belediyesi, katılımcı bütçe için internet sayfası açtı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi, katılımcı bütçe için internet sayfası açtı

Ataşehir Belediyesi, ilçenin katılımcı bir bütçe ile yönetilmesi ve 5 yıl boyunca hayata geçirilecek projelerle ilgili vatandaşların görüşlerinin alınabilmesi için 'www.atasehirsenin.com' internet sayfasını hayata geçirdi. İnternet sayfası üzerinden anketlere katılan Ataşehirliler, ilçenin geleceğiyle ilgili kararlara ortak oluyor.

28.05.2024 14:01
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, ilçenin katılımcı bir bütçe ile yönetilmesi ve 5 yıl boyunca hayata geçirilecek projelerle ilgili vatandaşların görüşlerinin alınabilmesi için 'www.atasehirsenin.com' internet sayfasını hayata geçirdi.

Ataşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hizmete sokulan 'www.atasehirsenin.com' internet sayfası üzerinden anketlere katılan Ataşehirliler, ilçenin geleceğiyle ilgili kararlara ortak oluyor.

On farklı başlıkta toplam 65 sorudan oluşan ankete katılan ilçe sakinleri, Ataşehir'deki; yeşil alanlar, temizlik, çevre koruma, kültürel politikalar, sportif faaliyetler, sosyal destekler, sağlık hizmetleri, güvenli yaşamın geliştirilmesi, hayvanlara yönelik çalışmalar ve altyapı hizmetleri konularında görüşlerini bildiriyor.

Konu hakkında açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, şunları söyledi:

"Değerli Ataşehirli komşularım, Ataşehir'i sizlerle birlikte yöneteceğimize söz vermiştik. Bunun ilk adımı olarak 2025-2029 yıllarında ilçemizde yapılacaklara birlikte karar verelim istiyoruz. Anketlere katılarak ilçemizin yönetiminde söz sahibi olun, kentimizin geleceğine birlikte karar verelim."

İnternet sayfasını ziyaret eden Ataşehirliler, geçmiş yılların; stratejik planlarına, performans programlarına, faaliyet raporlarına, kurumsal mali durum ve beklentiler raporlarına da ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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